Il calcio si unisce per Paolo: dopo la Sampdoria, anche il Sestri Levante abbraccia il giovane di Albenga

Albenga. Il calcio che esce dal campo per tramutarsi in vicinanza e speranza. Dopo l’UC Sampdoria, anche una delegazione dell’Unione Sportiva Sestri Levante si è recata in visita al Centro Santa Maria dei Poveri – Polo Riabilitativo del Levante Ligure della Spezia per incontrare Paolo Sarullo, il giovane di 25 anni la cui vita è stata stravolta da un brutale episodio di violenza nel maggio del 2024.

La delegazione “corsara”, guidata dal coordinatore dell’area tecnica Francesco Invernizzi e dai calciatori Silvano Raggio Garibaldi, Andrea Pio Loco e Alexander Attuoni, ha voluto portare un segno tangibile di affetto a un ragazzo che sta affrontando la partita più difficile.

A Paolo è stata donata la maglia ufficiale dell’Unione, simbolo di una battaglia che oggi lo vede protagonista con lo stesso spirito di chi non si arrende mai.

“A Paolo abbiamo regalato la maglia dell’Unione, – hanno commentato i rappresentanti dell’US Sestri Levante. – Forza Paolo, con quella divisa lotterai come un corsaro“.

La tragedia di Paolo, come detto, risale a una notte di maggio di un anno e mezzo fa. Mentre rientrava da una serata, il giovane è stato vittima di un’aggressione da parte di uno dei responsabili del furto del suo monopattino, avvenuto poco prima. Un singolo pugno, la caduta e poi il buio: una gravissima emorragia cerebrale che lo ha costretto a numerosi e invasivi interventi chirurgici, lasciandolo tetraplegico.

La sua storia, portata alla luce anche dalle telecamere de Le Iene, ha commosso l’Italia e colpito profondamente i vertici del Sestri Levante, spingendoli a manifestare la propria solidarietà in modo diretto.

Accanto al giovane ci sono sempre i familiari, in particolare mamma Miranda e la sorella Rossella, che hanno trasformato il dolore in azione dando vita alla fondazione “Uniti per Paolo”.

L’obiettivo è nobile: trasformare questa drammatica esperienza in un monito per le nuove generazioni, avviando campagne di sensibilizzazione nelle scuole contro la violenza e per la promozione di una cultura del rispetto.