Il 21 dicembre a Savona torna “Giocattoli senza frontiere” per regalare giochi e libri ai bambini

Savona. Tornerà anche nel 2025 l’iniziativa solidale “Giocattoli senza frontiere”, con la distribuzione di giochi e libri per bambini promossa dagli associati del circolo operaio “Bogliani”.

L’iniziativa si terrà domenica 21 dicembre a partire dalle 10 nel salone di Villa Cambiaso in via Torino 10 a Savona.

La distribuzione rappresenterà un momento di condivisione e solidarietà rivolto alle famiglie e ai bambini, confermando l’impegno dei Circoli Operai savonesi nel sostenere progetti sociali dedicati all’infanzia.

L’iniziativa si inserirà in un più ampio percorso di attenzione al territorio e alle fragilità, offrendo materiali ludici e culturali per favorire la crescita, l’inclusione e l’accesso alla lettura anche ai bambini in situazioni di difficoltà.