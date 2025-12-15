Il 17 dicembre ad Altare concerto del coro lirico polifonico “Giuseppe Manzino”

Altare. Mercoledì 17 dicembre, alle ore 21, il coro lirico polifonico “Giuseppe Manzino” si esibirà nella chiesa parrocchiale S. Eugenio di Altare con un concerto di Natale diretto dal Maestro Mattia Pelosi, accompagnato al pianoforte dal Maestro Nicolas Tagliatini.

Il programma natalizio della serata prevede l’esecuzione di pastorali della più autentica tradizione popolare alternati a brani tematici di celebri compositori scelti tra le diverse epoche: da Bach a Schubert fino ai giorni nostri con Morricone e Gjeilo.

La scelta di introdurre pezzi in lingue diverse: francese e tedesco, oltre a italiano e latino, sottolinea l’universalità dell’augurio di pace che il concerto intende esprimere in questa particolare occasione.

Il coro lirico polifonico “Giuseppe Manzino” che quest’anno festeggia il suo trentennale, nel corso del tempo ha collaborato con successo alla realizzazione di diverse opere e ha al suo attivo l’esecuzione di molti concerti di repertorio operistico e sacro, partecipando anche a diverse rassegne corali. Tuttora rappresenta un importante punto di riferimento culturale nel panorama savonese.

In tal senso ha contribuito alla fondazione dell’Accademia Teresiana di Savona, che ha tra le sue finalità solidaristiche l’istruzione musicale (strumentale e vocale) e artistica aperta a tutti, senza discriminazioni legate all’età, al credo religioso e/o al ceto sociale.

Un ambiente dove crescere musicalmente, esprimersi e scoprire il piacere di fare arte insieme.