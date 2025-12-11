Il 12 dicembre sciopero generale della Cgil contro la Legge di bilancio: le categorie coinvolte e gli orari

Liguria. Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil “contro una legge di bilancio ingiusta”. In Liguria si terrà una manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti da tutte le province. L’appuntamento è fissato per le 9 davanti alla Stazione Marittima da dove muoverà il corteo verso la sede della Prefettura di Genova.

“Le richieste della Cgil sono chiare: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva”.

Alle richieste nazionali si aggiungono in Liguria quelle legate alla sanità, settore dove “la presunta riforma voluta dalla giunta regionale non risolverà alcun problema ma ne creerà di nuovi senza peraltro rispondere al bisogno di salute dei liguri o alle rivendicazioni del personale”.

Al termine del corteo si terrà l’intervento conclusivo del segretario nazionale Cgil Pino Gesmundo.

Le categorie coinvolte

L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Nei settori e comparti tenuti al rispetto della legge numero 146/90 saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.

Trasporto ferroviario: lo sciopero si terrà dalle 00.01 del 12 dicembre alle ore 21 della stessa giornata. Sono garantite le fasce 6-9 e 18-21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie.

Trasporto pubblico locale: per quanto riguarda Tpl Linea, il personale viaggiante e graduato sarà in sciopero da inizio servizio alle 5, dalle 8.30 alle 17.30, dalle 20 a fine servizio.

Servio di scuolabus con affidamento pubblico: tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico.

Il trasporto disabili viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.

Porto: 24 ore.

Autotrasporto: 24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore)

Marittimi: ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali

Rimorchiatori, ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno

Vigili del Fuoco: sciopero di 4 ore

Settore commercio, turismo, servizi: intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90

Intera giornata o turno di lavoro per i settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90.

Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero

Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90).

Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio: intera giornata

Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.