I soci del Genoa Club di Savona a cena con Pinuccio Brenzini, Ramon Turone e Claudio Onofri

Savona. La sera del 4 dicembre il Genoa Club Savona ha festeggiato con i propri soci dando vita ad una serata rossoblù con cena sociale alla quale, come ospiti d’onore, sono intervenuti il giornalista Pinuccio Brenzini, voce delle radiocronache delle partite del Genoa, ed i mitici ex giocatori rossoblù Ramon Turone e Claudio Onofri.

I tre ospiti hanno avuto modo di raccontare diversi aneddoti e di rispondere a numerose domande sul mondo Genoa del passato e del presente.

Il Genoa Club Savona, radicato ormai sul territorio che può contare su oltre 200 iscritti, organizza (per ogni partita in casa del Genoa) un pullman con partenza dalla stazione ferroviaria di Savona e con fermate alla Torretta e ad Albisola (Bagni Colombo e stazione).