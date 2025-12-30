I bikers tendono la mano al Soccorso Alpino: nuove attrezzature per gli interventi in parete acquistate grazie ad una festa benefica

Finale Ligure. Quante figure differenti vivono l’entroterra del finalese? Molte di più di quelle che ci si può immaginare. Volendo, questo è anche il bello di un territorio che può accontentare per quello che riguarda l’outdoor più persone. Ora un gesto di solidarietà unisce bikers e climbers.

Tutto nasce da una festa organizzata da Backcountry Finale, un club sportivo di shuttle service di Finale Ligure: musica, cibo e bevande. Tutto il devoluto, tolte le spese (al netto si parla di poco più di 2 mila euro), è stato devoluto al Soccorso alpino della stazione di Finale Ligure. Grazie a questo contributo sono state acquistate attrezzature per soccorsi in parete.

Di fatto, dunque, una festa di bikers si è trasformata in una sostegno legato a soccorsi per climbers. L’evento era stato possibile anche grazie a Zueni de Corxi, associazione di Calice che organizza eventi e sagre, Casanova Acque Minerali, azienda che distribuisce e vende bevande e acque minerali, Liquido Aboutbars un gruppo che organizza catering, consulting e eventi.

“Un gesto bellissimo che racconta quando il finalese sia davvero la capitale dell’outdoor – dice il capostazione della stazione di Finale Ligure del Soccorso alpino Luigi Costa -. Nel nostro territorio il numero di frequentatori è elevato come tante sono le discipline che vengono praticate. Logico che in questa situazione gli incidenti possano aumentare di numero. Noi con altri enti siamo sempre pronti ad intervenire. Se riusciamo a farlo con attrezzature sempre più tecniche è logico che possiamo essere sempre più performanti proprio a garanzia degli utenti stessi. È bello che iniziative di questo tipo arrivino da coloro che vivono il territorio. Stavolta sono stati i bikers: non è vero che sono spericolati, la maggior parte delle persone è molto prudente, ma è uno sport che si presta a possibili incidenti. Magari alla prossima occasione saranno altri ad organizzare eventi simili. Noi ci saremo sempre sul campo”.

“Come stazione copriamo un territorio ampio e non siamo moltissimi, venticinque, tutti volontari, ma anche soccoritori altamente specializzati. Spesso gestire tutto non è facile, ma una mano concreta fa la differenza. Un ringraziamento anche al Comune di Finale con il quale abbiamo una convenzione grazie alla quale possiamo sostenere alcune spese. Stiamo collaborando in maniera interessante anche con Finale Outdoor Region. Il finalese è un territorio splendido: tante persone fanno girare l’economia e garantire loro un soccorso tempestivo e qualificato è una carta in più a favore del comprensorio”.