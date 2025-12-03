Doppio ritorno per la San Francesco Loano: riecco Halaj e Di Lorenzo

Arrivano due ritorni in rossoblù. Sergis Halaj e Matteo Di Lorenzo si mettono di nuovo la maglia della San Francesco Loano. Entrambi erano tra i protagonisti della cavalcata che porto i rossoblù in Eccellenza nel 2023/2024. Il primo rientra dal Finale, il secondo da un periodo di inattività. Halaj (addirittura titolare) e Di Lorenzo sono in distinta nel match della San Francesco contro lo Sporting Taggia che si sta giocando ora.

La formazione iniziale dei rossoblù

1 Scalvini, 2 Basso, 3 Rimondo, 4 Oxhallari, 5 Basso, 6 Lufi, 7 Hovsepian, 8 Valentino, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Cauteruccio. A disposizione: 12 Campana, 13 Youssoufà, 14 Rizzonato, 15 Parodi, 16 Mercurio, 17 De Matteis, 18 Di Lorenzo, 19 Carastro, 20 Alberto. Allenatore: Davide Brignoli.