Halaj riveste rossoblù: “Per il Loano mi butto nel fuoco, contentissimo di essere tornato”

Ceriale. Ieri il sentore che sarebbe stato a disposizione per la gara contro il Taggia era nell’aria. Alla fine non solo lo è stato, ma è partito titolare: Sergis Halaj torna alla San Francesco Loano e lo fa con una vittoria pesante.

“Siamo contentissimi. Questa partita era fondamentale da vincere – ha dichiarato nel post partita -. Nel primo tempo siamo andati un po’ sottotono, ma nel secondo abbiamo avuto una grande reazione e siamo riusciti a ribaltarla nel finale. Questo la rende ancora più bella”.

Un ritorno dettato anche da un rapporto profondo con l’ambiente loanese: “Io ho un ricordo meraviglioso di questa maglia, che porto nel cuore. Per il Loano mi butto nel fuoco: sono contentissimo di essere tornato e darò il massimo da qui a fine campionato.

“Ringrazio il mister per la fiducia. Mi sto trovando bene, sia con lo staff che con i compagni – continua -. Con la maggior parte avevo già giocato in passato, quindi l’inserimento è stato immediato”.

Halaj è già mentalizzato verso l’obiettivo salvezza: “Sarà difficile, ma ci crediamo tutti. Oggi abbiamo dato una scossa all’ambiente che serviva davvero. Continueremo a lottare partita dopo partita, mettendoci tutto quello che abbiamo”. E la voglia di rivalsa a livello personale è tanta: “Voglio fare il meglio possibile e togliermi soddisfazioni con questa squadra: l’inizio di stagione non è andato come speravo, ma voglio riscattarmi”.

“Festeggiare sotto la tribuna, con tutti i tifosi presenti, è stato speciale. Il gol arrivato nel finale ha reso tutto ancora più emozionante. È davvero un bel palcoscenico giocare con questo tifo e con tutta questa gente che ci segue ogni domenica”, chiosa.