Guia Tanda confermata Garante dell’Infanzia

Liguria. Guia Tanda è stata rieletta, all’unanimità, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Regione Liguria.

L’avvocato Guia Tanda era stata eletta dal Consiglio regionale, la prima volta, il 1 agosto 2023.

La figura del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è stato istituto attraverso la legge regionale numero 1 del 2006 e disciplinata con la legge regionale numero 9 del 2007 e opera in assoluta libertà e indipendenza per la difesa e la verifica del rispetto dei diritti dei minori.