Grave incidente stradale ad Albisola, motociclista in codice rosso al Santa Corona

Albisola S. Grave incidente stradale questa sera ad Albisola Superiore.

Secondo quanto appreso, intorno alle 22 e 30, il conducente di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, finendo a terra lungo la carreggiata.

E’ successo in corso Filippo Ferrari.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola, oltre al personale del 118: le condizioni del centauro sono apparse subito gravi a seguito dei traumi riportati nella dinamica del sinistro.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il ferito è stato intubato e per lui è stato disposto il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Resta ancora da appurare l’accaduto e i motivi della perdita di controllo della moto lungo il tratto stradale albisolese.

La polizia stradale ha svolto i rilievi e i primi accertamenti sull’incidente: stando alle prime informazioni, nessun altro mezzo o veicolo sarebbe stato coinvolto.