Grande successo per la manifestazione di volo libero ad Alassio

Albenga. Oltre 60 piloti si sono dati appuntamento nei giorni scorsi ad Alassio per la splendida manifestazione di volo libero promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con l’AeroClub Albenga. Un evento che ha richiamato numerosi appassionati e piloti provenienti da diverse regioni, confermando ancora una volta il grande potenziale del territorio per il volo libero.

“Un sentito ringraziamento – sottolineano gli organizzatori – va al sindaco di Alassio Marco Melgrati, al vicesindaco Angelo Galtieri, a tutta l’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile, al Soccorso Alpino, all’AeroClub Albenga e all’AeroClub Savona per il prezioso supporto organizzativo e logistico. Nonostante le condizioni meteorologiche non semplici, i piloti più esperti sono riusciti a effettuare diversi voli e numerosi biposto, regalando momenti di grande emozione e spettacolo”.

“L’evento rappresenta un importante punto di partenza per un progetto ambizioso: trasformare questa manifestazione in una settimana di volo durante le vacanze natalizie del 2026, con la speranza di condizioni meteo ancora più favorevoli. Un grazie speciale a tutti i piloti che hanno partecipato con entusiasmo e spirito di collaborazione”.

Tra i partecipanti anche campioni di fama internazionale come Pier Andrea Patrucco e Luca Odetto, che hanno impreziosito ulteriormente la manifestazione con la loro presenza, e cittadini e turisti che hanno desiderato provare questa splendida esperienza, tra cui il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi.

Per chi desidera scoprire il volo libero, provando l’emozione del volo in biposto durante le vacanze, è possibile contattare il numero +39 338 8832164.