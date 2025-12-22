Grande concerto martedì 23 a Valleggia, dal barocco alle melodie natalizie

Quiliano. Grandi novità nella tradizione martedì 23 dicembre alle 21 a Valleggia nella chiesa del Santissimo Salvatore con il concerto di Natale del Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi.

Nella serata come sempre notissime melodie della tradizione natalizia – fra diversi Paesi, lingue e periodi storici – ma anche due brani di assoluto valore del barocco musicale: il Magnificat di Francesco Durante (in esecuzione integrale) e il Gloria di Antonio Vivaldi (di cui verranno proposti numerosi brani). Ad accompagnare il coro Andrea Ravazzano all’organo e il quartetto d’archi “Camillo Sivori” di Finale Ligure composto da Constantin Ciobanu, Angela Zapolla, Maddalena Vitali e Daniele Canepa.

L’appuntamento, promosso dalla parrocchia guidata da don Alessio Allori, rientra come sempre nelle iniziative natalizie del Comune di Quiliano che patrocina l’evento. Secondo la tradizione, la serata sarà declinata come preghiera in musica, in occasione della nascita di Gesù. Non a caso ad anticipare il concerto, alle 20.30, sarà l’esibizione dei piccoli cantori della scuola materna “Garroni”.

Il Coro Polifonico di Valleggia è un’autentica istituzione della vocalità ligure: fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Lorenzo Tassinari, è stato diretto fino al 1956 da Attilio Acquarone, quindi per 50 anni da Giuseppe Rebella e in tempi più recenti da Marco Siri, Martino Nicora e Filippo Nicora. Oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica con tournée in tutta Italia e in Europa, ottenendo successi e apprezzamenti. In più occasioni ha cantato di fronte a un Pontefice. Ultima significativa trasferta a Cesena in un concerto dedicato a Pio VII alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Da anni è impegnato nel periodo natalizio in mini-tour nella Riviera. Quest’anno tappe sabato 27 dicembre ad Alassio e domenica 28 a Zuccarello.

Dal 2019 è guidato da un maestro di esperienza internazionale, il finalese Maurizio Fiaschi: diplomato in direzione d’orchestra e in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, ha condotto prestigiosi cori e orchestre in Italia e in Svizzera, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Bendetto XVI a Savona.