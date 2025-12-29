Grande Capodanno di Savona, le Vibrazioni: “Felici di essere con voi”. Programmi e “misteri” dei dj Fabietto e Rudy Mas

Savona. “Siamo felici di suonare a Savona il 31 dicembre per un concerto con cui saluteremo insieme l’arrivo dell’anno nuovo. Non vediamo l’ora di salire sul palco e portarvi la nostra musica. Ci vediamo prestissimo”. Arrivano il saluto e gli auguri de Le Vibrazioni che saranno sul palco del Grande Capodanno di Savona in piazza Sisto IV.

Dice il vice sindaco e assessore agli Eventi Elisa Di Padova: “Il mio più caldo benvenuto in particolare alle Vibrazioni, che ringrazio per aver scelto Savona”. Aggiunge il direttore artistico Marco Dottore: “Come sempre, ma questa volta ancora di più, abbiamo un cast numeroso e completo, in grado di assicurare emozioni e nel corso della serata, a cui consigliamo di assistere per intero, generi musicali che accontentino un po’ tutti, ma sempre nel nostro stile”.

Luca Galtieri sarà il presentatore del Grande Capodanno: “Abbiamo tenuto da parte qualche sorpresa e ancora ci stiamo confrontando sugli ultimi particolari. Da parte mia assicuro che sarà uno spettacolo che punterà soprattutto a coinvolgere il pubblico, farlo cantare e ballare”.

4 Calamano, attese in modo particolare dai loro numerosissimi follower: “Siamo elettrizzate di far parte del Grande Capodanno di Savona, casa nostra. Porteremo sul palco la nostra musica, i nostri brani tra i quali anche l’ultimo singolo appena uscito”.

La serata avrà inizio alle 22, con una prima parte fino alle 23, quando sarà il turno delle Vibrazioni, che proseguiranno il concerto anche dopo il brindisi di mezzanotte. Poi di nuovo spazio al dj set.

A proposito di dj. Spiegano Fabietto e Rudy Mas: “Come ha detto Luca e come sempre al Grande Capodanno di Savona, i nostri brani tenderanno a coinvolgere tutti, ma sarà come se vi guardassimo negli occhi, anche per capire ciò che vi piace di più. Sarà un intenso viaggio musicale tra passato, presente e futuro della musica italiana e mondiale, con qualche anteprima”.

Conclude Marco Anelli, voce dal vivo sul palco: “Meglio non fare anticipazioni, le mie saranno interpretazioni di vario genere che spero vi piaceranno e magari anche vi stupiranno”.

Vale la pena ricordare l’elevato livello del Grande Capodanno di Savona, partito nel 2002 per iniziativa dell’allora assessore Wilma Pennino. Si cominciò con I Buio Pesto, confermati anche l’anno successivo. Poi tocco’ a James Ames (2004), Formula 3 (2005), Shel Shapiro (2006), Riccardo Fogli (2007), Francesco Baccini (2008), Umberto Smaila (2009), Paolo Belli (2010), Matia Bazar (2011), Vittorio De Scalzi e la Storia dei New Trolls (2012), Annalisa (2013), Roberto Vecchioni (2014), Irene Grandi (2015), ancora Riccardo Fogli (2016), Enrico Ruggeri (2024) e Ron (2025).