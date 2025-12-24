Golfo Paradiso batte San Francesco Loano, Bianco: “Tre punti sofferti ma meritati”

CERIALE. Golfo Paradiso Pro Recco sbanca il “F. Merlo” di Loano e conquista tre punti preziosi nella sfida di Eccellenza contro la San Francesco Loano, terminata 1-0 grazie al rigore trasformato da Corsini al 4’. Una partita decisa nei primi minuti, ma resa molto complicata dal forcing dei padroni di casa, sempre pericolosi e vicini al pareggio fino al fischio finale.

Il match ha visto la San Francesco Loano spingere costantemente, soprattutto nella seconda parte della gara, ma la Golfo Paradiso ha resistito con grande organizzazione difensiva, concedendo pochissime occasioni. Tra le note di cronaca più salienti, l’espulsione di Zanetti al 73’ per doppio giallo e le diverse chance per il Loano, tra cui una clamorosa in scivolata di Carastro sul secondo palo al 77’.

Al termine della partita, mister Gianluigi Bianco ha commentato con soddisfazione: “Sono felice e contento per questi tre punti, arrivati soffrendo tanto. Siamo passati in vantaggio subito con Corsini su rigore, a mio avviso netto, niente da discutere”.

Dopo il gol iniziale la squadra ha gestito con attenzione. “Come succede spesso in queste gare di fine stagione, prima della sosta, ci siamo abbassati molto. Non avevamo oggi tanta forza per ripartire e siamo stati bravi a tenere botta fino al novantaseiesimo”, ha aggiunto Bianco.

Un successo che vale doppio per il contesto del campo. “Chiudere il girone d’andata con una vittoria qui è importante. La classifica non vuol dire niente, giocare contro la San Francesco Loano è sempre molto complicato. Bravi i ragazzi, hanno saputo soffrire”.

Poche le ripartenze dopo il vantaggio, ma decisive. “Dopo il gol abbiamo avuto poche occasioni per ripartire. Loro ci hanno messo sotto, ma saper soffrire ci ha portato i tre punti”.

Infine, l’allenatore ha parlato dell’espulsione di Zanetti. “È un giocatore importante e di esperienza. Il doppio giallo può capitare, fa parte del calcio. Dopo la sosta rientreranno diversi infortunati e sapremo gestire la sua assenza”.