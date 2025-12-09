Gli studenti dell’istituto Falcone di Loano a lezione di topografia in 3D

Loano. Gli studenti delle classi 4A e 5A CAT dell’Istituto “Falcone” di Loano hanno partecipato venerdì 5 dicembre a una lezione dimostrativa di topografia tenuta dal geom. Domenico Benedetto, affermato professionista di Albenga. L’incontro ha permesso ai ragazzi di sperimentare da vicino strumenti e tecnologie d’avanguardia oggi utilizzati nei cantieri e nei rilievi sul territorio, in linea con gli obiettivi formativi dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Il professionista ha presentato GPS professionali, una stazione totale robotica e il laser scanner 3D Trimble X9, che consente di rilevare edifici e ambienti in tre dimensioni con grande precisione e rapidità, producendo modelli digitali utili per l’edilizia e la pianificazione del territorio. Gli studenti hanno potuto utilizzare direttamente la strumentazione, partecipando a esercitazioni pratiche e comprendendo meglio come si svolge il lavoro del topografo.

La scuola rivolge un sentito ringraziamento al geom. Benedetto, da anni vicino all’istituto come “Amico della scuola Geometri”, per il tempo e la passione dedicati ai ragazzi. “Esperienze come questa mostrano quanto la professione del topografo sia innovativa e aperta a interessanti opportunità occupazionali per i futuri diplomati del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio”.