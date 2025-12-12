Giustenice, conclusi i lavori per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza: telecamere nei punti chiave del territorio

Giustenice. Sono stati completati in questi giorni, a Giustenice, i lavori per l’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza, con postazioni dislocate in punti strategici del Comune. Il progetto, di oltre 43.000 euro (33.500 euro finanziati da Regione Liguria e 9.500 euro dalle casse comunali) ha previsto l’installazione di nuove telecamere di contesto e lettori targa posizionate pressi i principali accessi al Comune.

“Oltre alla sicurezza urbana, uno degli obiettivi principali di questo intervento – fa sapere l’amministrazione comunale con il sindaco Mauro Boetto – è anche arginare il fenomeno degli sversamenti illegali di rifiuti, in particolare lungo la nuova strada di collegamento con la frazione Ranzi di Pietra Ligure e nelle aree interne del territorio comunale. Queste sono purtroppo zone soggette ad abbandoni abusivi che danneggiano l’ambiente e la vivibilità del territorio. Gli obiettivi e i benefici attesi, infatti, spaziano dalla prevenzione della microcriminalità alla tutela ambientale e contrasto agli illeciti ambientali, dal rafforzamento della sicurezza urbana e stradale al supporto efficace alle forze dell’ordine, fino all’acquisizione di prove e alla tracciabilità dei veicoli in transito. Non si può parlare di sicurezza senza parlare anche di rispetto per l’ambiente. Questo progetto, grazie anche al finanziamento di Regione Liguria, è un investimento nella legalità, nel decoro e nella qualità della vita per tutti i cittadini di Giustenice”.

Con le nuove installazioni a breve saranno operative anche le quattro telecamere a lettura targhe del sistema di rilevamento, strategicamente posizionate per monitorare il traffico veicolare nei punti ritenuti più sensibili dall’amministrazione comunale e dalla polizia locale.

La sala operativa di videosorveglianza urbana e telecontrollo del territorio si trova all’interno del comando della polizia locale ed è consultabile anche dalle altre forze dell’ordine. La rete di videosorveglianza, in particolare il sistema di rilevamento targhe, dispone di particolari sistemi di allerta che riescono a notificare in tempo reale una situazione sospetta, essendo collegata ad un apparato nazionale di allerta in grado di riconoscere un veicolo segnalato come sospetto non appena entra nel territorio comunale.

Questa mattina (venerdì 12 dicembre) si è svolto un sopralluogo, alla presenza dell’assessore regionale Paolo Ripamonti, finalizzato a verificare le nuove telecamere, posizionate nei principali accessi al Comune.

Negli ultimi anni l’amministrazione di Giustenice ha investito significative risorse per dotare le forze dell’ordine di strumenti tecnologici avanzati, che si sono rivelati fondamentali per le indagini e la collaborazione tra le avarie forze dell’ordine stesse.