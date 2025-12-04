Giudice sportivo, ammende e squalifiche per Carcarese, S.F. Loano e Savona

Pioggia di ammende per le squadre savonesi a seguito delle gare dello scorso weekend. In Eccellenza, sanzione di 150 euro la Carcarese “per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose” e di 125 euro per la San Francesco Loano “per la condotta dei propri tifosi i quali per l’intera durata della gara rivolgevano espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti della terna”.

Inibizione fino al 1 gennaio ai dirigenti delle due società: Edoardo Gandolfo della Carcarese e a Salvatore Cavaliere e Alessio La Monica della San Francesco Loano.

In Promozione, ammenda di 150 euro per il Savona “per condotta dei propri sostenitori i quali al 35′ st lanciavano del pane masticato verso il ddg e AA1 senza colpirli”. A seguito della partita contro la Praese, inibizione per il direttore sportivo Alessio Barone e per il preparatore Davide Costamagna fino al 1 gennaio 2026. I due dirigenti tra l’altro sono stati espulsi anche ieri nel recupero contro la Superba. Mister Emanuele Cola è stato squalificato fino al 18 dicembre 2025

Sempre in Promozione, spicca la maxi squalifica del giocatore del Legino Angeli Elio Ascanio, fermato per quattro giornate perché “al 49′ st, a gioco fermo, dopo aver ricevuto una tirata di capelli da un avversario, reagiva colpendo quest’ultimo con una testata al volto che lo faceva cadere a terra”.

Qui il comunicato integrale del Giudice Sportivo per le squadre di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.