Il Giro d’Italia torna nel savonese: dalla costa all’entroterra, ecco dove passa la Carovana Rosa

Savona. Il Giro d’Italia torna in Liguria: arrivo di tappa a Chiavari per l’undicesima tappa e partenza da Imperia per quella successiva (lunga 177 km). In provincia di Savona, invece, saranno molti i Comuni interessati dal passaggio della Carovana Rosa. Oggi pomeriggio si è tenuta la presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Il 21 maggio la nostra provincia tornerà protagonista, pochi chilometri dopo la partenza da Imperia si entra nel savonese attraversando una parte di via Aurelia per poi proseguire verso il Piemonte passando dall’entroterra albisolese: Coasco, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Spotorno, Bergeggi, Vado Ligure, Savona, Albisola, Stella, Colle del Giovo, Sassello.

Il dirigente sportivo savonese Enzo Grenno, che anche quest’anno incaricato dall’amministrazione regionale a tenere i rapporti con RCS, il gruppo che organizza la corsa ciclistica che giungerà alla 109^ edizione, aveva anticipato settimane fa il ritorno della corsa in Liguria.

“Inizialmente – aveva svelato Grenno – la Liguria non era nei piani. Grazie alla disponibilità del presidente regionale Bucci, del vicepresidente Piana e degli assessori Ferro e Lombardi, è stato possibile raggiungere questo obiettivo”.

Nel 2024, la provincia di Savona aveva avuto l’arrivo di tappa ad Andora (qui la photogallery) con la vittoria in volata del velocista italiano Jonathan Milan.

Il percorso della tappa savonese

L’altra tappa ligure vedrà il suo arrivo a Chiavari dopo il passaggio a La Spezia, Levanto, Passo del Bracco e Sestri Levante per un totale di 177 chilometri.

“La Liguria avrà un ruolo da protagonista nel Giro d’Italia 2026, un’edizione che attraverserà tutte e quattro le nostre province valorizzando l’intero territorio regionale – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria​ con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana – La partenza da Imperia, il 21 maggio è motivo di particolare orgoglio: si tratta di un evento storico, la prima volta in assoluto che una tappa del Giro d’Italia prende il via dalla città. Una corsa che nasce dal mare e si apre verso l’entroterra. Questo giro permetterà di raccontare al meglio la straordinaria ricchezza paesaggistica e culturale della Liguria. Un ringraziamento all’amico Enzo Grenno, che anche quest’anno è stato incaricato per tenere i rapporti con RCS, il gruppo che organizza la corsa ciclistica e che ha svolto un ottimo lavoro”​.

“Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport siamo orgogliosi di annunciare l’attesissimo ritorno sul nostro territorio della gara ciclistica che meglio rappresenta e valorizza il nostro Paese nel mondo – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. Il Giro attraverserà entrambe le riviere. Non vediamo l’ora di ammirare le biciclette sfrecciare sulle nostre strade, offrendo ai liguri, agli italiani e agli appassionati di tutto il mondo una cartolina straordinaria della nostra regione: i ciclisti in gara immersi nei nostri paesaggi unici, sospesi tra mare e monti”.

“Sono molto felice che si sia arrivati finalmente alla definizione delle tappe del prossimo Giro d’Italia, che partirà da Imperia e attraverserà tutte e quattro le province della nostra regione. Sarà una straordinaria occasione di promozione turistica per l’intera Liguria: il Giro è seguito da milioni di telespettatori in Italia e nel mondo, e vede in gara campioni di livello internazionale che porteranno grande attenzione mediatica” ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

“Per la nostra regione – ha proseguito – rappresenta una doppia opportunità: accogliere al meglio le persone al seguito della competizione e beneficiare di una visibilità globale, grazie alle immagini dei nostri borghi, delle nostre coste e dei nostri paesaggi unici che verranno trasmesse ovunque. La Liguria ha da sempre un legame strettissimo con il ciclismo, basti pensare alla Milano-Sanremo e alle tante classiche che attraversano il nostro territorio. Il Giro d’Italia 2026 saprà raccontare ancora una volta la bellezza e la varietà della nostra terra”.