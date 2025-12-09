“Giovani Talenti e Territorio” diventa un progetto a lungo termine condiviso tra Alassio, Sanremo e Regione

Alassio. In una sala del Palafiori animata dai giovani artisti impegnati nelle audizioni di Area Sanremo 2025, si sono dati appuntamento questa mattina l’Assessore alla Cultura di Sanremo Chicca Dedali, la Consigliera del Comune di Alassio Mariacristina Boeri, il direttore del Premio Alassio per la Musica Stefano Senardi, in rappresentanza di Ligyes_Alassio_Genova Cultura Fest, e la Presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla.

Insieme hanno ripercorso le tappe principali del progetto “Giovani Talenti e Territorio 2025” nato lo scorso anno. All’incontro ha partecipato anche Maria Tomba, vincitrice di Area Sanremo 2024 e destinataria del Riconoscimento Speciale LIGYES 2025, la cui esperienza ha rappresentato il punto di partenza per una riflessione più ampia sul futuro del progetto e sul ruolo delle istituzioni e realtà culturali coinvolte.

Maria ha raccontato il percorso affrontato negli ultimi 12 mesi. Dalla vittoria ad Area Sanremo alla finale di Sanremo Giovani che le ha aperto le porte del Festival, fino al ritorno in Liguria per girare e presentare in anteprima il videoclip al Ligyes Festival di Alassio. La giovane artista ha sottolineato come questo progetto le abbia offerto occasioni preziose di crescita. Il video è stato successivamente presentato anche alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, risultato possibile grazie alla collaborazione tra le realtà liguri coinvolte.

Nel corso del talk moderato da Maurilio Giordana è stata annunciata la volontà condivisa di proseguire e ampliare il progetto “Giovani Talenti e Territorio”, trasformandolo in un percorso stabile capace di mettere in relazione musica, cultura e territorio, offrendo a nuovi artisti opportunità concrete di visibilità e sviluppo.

“Questo progetto nato da un’iniziativa di Ligyes mi ha entusiasmato sin dall’inizio – ha dichiarato Stefano Senardi – perché guarda alle future generazioni e valorizza il nostro territorio. Sono felice che possa proseguire a partire dalla nuova edizione di Area Sanremo”.

Un ruolo centrale continuerà a essere svolto dalla Genova Liguria Film Commission, che, come lo scorso anno, metterà a disposizione competenze tecniche e strutture per la realizzazione del videoclip dedicato al nuovo giovane artista selezionato. “L’industria discografica è sempre più vicina a quella audiovisiva – ha ricordato Cristina Bolla – e la sinergia tra questi mondi, in forte crescita in Liguria, trova un esempio concreto anche nel Premio Ligyes Sanremo”.

Il LIGYES Alassio–Genova Cultura Fest, format culturale del Comune di Alassio nato nel 2018, continua a rappresentare un polo di riferimento per musica, arte e cinema. “Collaborare con Area Sanremo è un onore – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – e un incentivo a sostenere ancor più le nuove voci della musica italiana”.

“Così come in febbraio abbiamo accolto con grande entusiasmo il riconoscimento che Stefano Senardi e Ligyes hanno deciso di assegnare a Maria Tomba, – dichiara l’avv. Filippo Biolé, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e di Area Sanremo – ora accogliamo con altrettanto entusiasmo gli sviluppi di questa prima collaborazione. La comune volontà di creare nuove opportunità per i giovani talenti sarà il perno di questo sviluppo”.

L’Assessore alla Cultura di Sanremo Chicca Dedali ha infine ribadito l’importanza del legame tra musica e territorio: “poterlo sviluppare attraverso un progetto che utilizzi linguaggi diversi, metta in rete realtà culturali del territorio come Ligyes e GLFC, sviluppi sinergie tra due splendidi Comuni come quelli di Sanremo e Alessio e sostenga i giovani, è un’opportunità preziosa”.