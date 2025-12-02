Giornata internazionale delle persone con disabilità, Uil Liguria: “Diritti, non concessioni. Inclusione, non slogan”

Liguria. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la UIL Liguria richiama l’attenzione sulla “necessità di trasformare questa ricorrenza da semplice momento simbolico a vero appuntamento politico, capace di mettere al centro le persone e i loro diritti”.

“In Liguria molte persone con disabilità continuano a vivere tra ostacoli quotidiani, barriere fisiche, lentezze burocratiche e servizi non sempre all’altezza delle loro esigenze – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario confederale UIL Liguria con delega alla disabilità – Non possiamo accontentarci di parole o dichiarazioni di intenti: l’inclusione deve diventare un impegno concreto e continuativo delle istituzioni”.

Bizzarro sottolinea come il lavoro rappresenti “la vera leva dell’autonomia. I ritardi nel collocamento mirato e le difficoltà nelle assunzioni delle pubbliche amministrazioni mostrano quanto ci sia ancora da fare per garantire pari opportunità. Il lavoro – afferma – non è assistenza, ma dignità. Servono controlli più efficaci, incentivi adeguati e percorsi formativi capaci di valorizzare davvero le competenze delle persone”.

Anche il tema dell’accessibilità resta centrale: “In Liguria persistono troppe barriere architettoniche, mezzi pubblici non sempre adeguati e infrastrutture che non permettono una piena fruibilità. Per la UIL Liguria è necessario definire un piano regionale con tempi certi e risorse adeguate, che coinvolga attivamente le associazioni e chi vive quotidianamente tali difficoltà”.

Sul fronte della sanità, la situazione richiede “un cambio di passo deciso. Le lunghe liste d’attesa, le difficoltà nella riabilitazione e i tempi troppo lunghi per i riconoscimenti di invalidità continuano a penalizzare molte famiglie. La presa in carico non può essere frammentata né affidata alla buona volontà dei singoli servizi: serve un modello che assicuri continuità, prossimità e sostegni adeguati alla vita indipendente”, dichiara Bizzarro.

Infine, la scuola:. “L’inclusione scolastica, nonostante l’impegno di molti operatori, sconta ancora carenze di organico, mancanza di continuità nel sostegno e difficoltà nel garantire strumenti adeguati. Per la UIL Liguria è indispensabile investire sulla stabilizzazione del personale e promuovere percorsi formativi che accompagnino realmente i giovani verso il mondo del lavoro”.

La UIL Liguria conferma il proprio “impegno quotidiano nel difendere i diritti delle persone con disabilità, nel monitorare le politiche regionali e nel costruire una rete di confronto stabile con famiglie, associazioni e istituzioni. Una società è davvero civile solo quando tutte le persone possono vivere con pari opportunità – conclude Bizzarro –. Non chiediamo favori ma diritti, e continueremo a batterci affinché vengano riconosciuti ogni giorno, non solo il 3 dicembre”.