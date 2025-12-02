  • News24
Impegno

Giornata internazionale delle persone con disabilità, Uil Liguria: “Diritti, non concessioni. Inclusione, non slogan”

La Uil Liguria richiama l'attenzione sulla "necessità di trasformare questa ricorrenza da semplice momento simbolico a vero appuntamento politico, capace di mettere al centro le persone e i loro diritti"

Giovanni Bizzarro Uil Liguria

Liguria. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la UIL Liguria richiama l’attenzione sulla “necessità di trasformare questa ricorrenza da semplice momento simbolico a vero appuntamento politico, capace di mettere al centro le persone e i loro diritti”.

“In Liguria molte persone con disabilità continuano a vivere tra ostacoli quotidiani, barriere fisiche, lentezze burocratiche e servizi non sempre all’altezza delle loro esigenze – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario confederale UIL Liguria con delega alla disabilità – Non possiamo accontentarci di parole o dichiarazioni di intenti: l’inclusione deve diventare un impegno concreto e continuativo delle istituzioni”.

Bizzarro sottolinea come il lavoro rappresenti “la vera leva dell’autonomia. I ritardi nel collocamento mirato e le difficoltà nelle assunzioni delle pubbliche amministrazioni mostrano quanto ci sia ancora da fare per garantire pari opportunità. Il lavoro – afferma – non è assistenza, ma dignità. Servono controlli più efficaci, incentivi adeguati e percorsi formativi capaci di valorizzare davvero le competenze delle persone”.

Anche il tema dell’accessibilità resta centrale: “In Liguria persistono troppe barriere architettoniche, mezzi pubblici non sempre adeguati e infrastrutture che non permettono una piena fruibilità. Per la UIL Liguria è necessario definire un piano regionale con tempi certi e risorse adeguate, che coinvolga attivamente le associazioni e chi vive quotidianamente tali difficoltà”.

Sul fronte della sanità, la situazione richiede “un cambio di passo deciso. Le lunghe liste d’attesa, le difficoltà nella riabilitazione e i tempi troppo lunghi per i riconoscimenti di invalidità continuano a penalizzare molte famiglie. La presa in carico non può essere frammentata né affidata alla buona volontà dei singoli servizi: serve un modello che assicuri continuità, prossimità e sostegni adeguati alla vita indipendente”, dichiara Bizzarro.

Infine, la scuola:. “L’inclusione scolastica, nonostante l’impegno di molti operatori, sconta ancora carenze di organico, mancanza di continuità nel sostegno e difficoltà nel garantire strumenti adeguati. Per la UIL Liguria è indispensabile investire sulla stabilizzazione del personale e promuovere percorsi formativi che accompagnino realmente i giovani verso il mondo del lavoro”.

La UIL Liguria conferma il proprio “impegno quotidiano nel difendere i diritti delle persone con disabilità, nel monitorare le politiche regionali e nel costruire una rete di confronto stabile con famiglie, associazioni e istituzioni. Una società è davvero civile solo quando tutte le persone possono vivere con pari opportunità – conclude Bizzarro –. Non chiediamo favori ma diritti, e continueremo a batterci affinché vengano riconosciuti ogni giorno, non solo il 3 dicembre”.

