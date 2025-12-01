Giornalismo in Liguria, Pietro Barabino si aggiudica il premio “Cronista dell’anno 2025”

Liguria. Il consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri ha conferito quattro premi a cronisti che si sono distinti nel corso dell’anno nell’attività professionale. Ad aggiudicarsi il premio cronista 2025 è Pietro Barabino.

Giornalista e videomaker freelance, da dieci anni collabora prevalentemente con la trasmissione televisiva Tagadà (La 7) e con Il Fatto Quotidiano. In questi mesi ha seguito con servizi puntuali e con uno sguardo mai banale le grandi mobilitazioni partite da Genova per denunciare il genocidio della popolazione di Gaza. Da anni segue da vicino la frontiera franco-italiana di Ventimiglia, l’impegno dei portuali contro le armi e diverse vertenze sociali, ambientali e sindacali.

L’altro premio del Gruppo Cronisti va a Ludovica Schiaroli, Ugo Roffi e Marcello Zinola, per il docufilm ‘Amianto.Storia di una lotta operaia’, che ripercorre oltre dieci anni di mobilitazione della classe operaia genovese per ottenere giustizia e il riconoscimento dei propri diritti, dopo l’esposizione all’amianto nelle fabbriche genovesi.

Il premio alla carriera è stato assegnato alla giornalista Rai Pierpatrizia Lava: già presidente del sindacato ligure dei giornalisti e oggi a capo del consiglio di disciplina dell’Ordine, Pierpatrizia Lava, per tutti ‘Pierpa,’ è stata in questi anni anima e ossatura della Tgr, prima da redattrice e conduttrice poi da caposervizio e responsabile della cronaca. Dura e spigolosa soltanto all’apparenza, generosa e professionale per chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Un riconoscimento speciale del Gruppo Cronisti Liguri va infine a Stefano Rolli, giornalista e vignettista de Il Secolo XIX da trentacinque anni. I suoi disegni, sempre caratterizzati da una graffiante ironia, compaiono ogni giorno sulla prima pagina del quotidiano genovese. A lui è stato assegnato il premio dedicato quest’anno a Roberto Pettinaroli, che ha a lungo guidato la redazione chiavarese del Secolo XIX, tragicamente scomparso quest’anno in un incidente in canoa e di cui Rolli era collega e amico.

I riconoscimenti saranno consegnati il prossimo 12 dicembre dalle 10.30 al teatro La Claque di Vico San Donato dove sarà proiettato “Cronaca di un anno di Cronaca 2025” il videofilm dei fatti più importanti dell’anno.