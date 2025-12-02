Gino Rapa e le parole del Natale, l’incontro alla sala polivalente di Ceriale

Ceriale. “Si torna sempre volentieri dove si è stati bene!” Con queste parole Gino Rapa commenta l’incontro di venerdi 5 dicembre nella Sala Fizzotti, nel cuore del centro storico di Ceriale.

“Ringrazio il Comune, Ok Ceriale e la Biblioteca civica per l’invito e sarà per me un piacere concludere i miei appuntamenti letterari del 2025 in questa cittadina cui mi legano amicizie e ricordi”.

L’incontro è fissato per le ore 17.30, con ingresso libero.

L’autore si soffermerà sui modi di dire e sui vocaboli curiosi che usiamo ogni giorno, ignorandone quasi sempre l’origine. Uno spazio particolare sarà dedicato alle cosiddette “parole del Natale”. Da panettone a pandoro, da presepe a regalo, da avvento a vigilia e a torrone. Conoscete il mistero dei datteri? Sapete perché a Natale si fanno gli auguri? Pensate che dire “cin cin” al momento dei brindisi sia dovuto al tintinnio dei bicchieri? O che i macachi siano solo scimmie? Un’occasione per passare un po’ di tempo insieme in attesa delle ormai prossime festività. E al termine una gustosa merenda per grandi e piccini.

TESTA DI RAPA (prefazione di Fiorella Mannoia), CIME DI RAPA (prefazione di Roberto Vecchioni), CUORE DI RAPA (prefazione di Antonio Albanese), FABULE’ (prefazione di Brunello Cucinelli). I primi tre parlano di curiosità linguistiche, etimologie, aneddoti, modi di dire. Il quarto (Fabulé) presenta le favole antiche ai lettori di oggi. Tutti sono adatti sia ai ragazzi sia agli adulti. Tutti i libri contribuiscono a sostenere il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova (si possono acquistare on line – Amazon, Ebay – o contattando direttamente le Edizioni del Delfino Moro. Qualora si volesse una dedica autografata e personalizzata va precisato al momento dell’ordine).