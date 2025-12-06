Fumo dal tetto dell’RSA del Santuario: intervento dei vigili del fuoco a Savona

Savona. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 dicembre, intorno alle ore 18, una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha riferito una fuoriuscita di fumo dal tetto dell’RSA del Santuario, in Piazza Santuario a Savona.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra della sede centrale, supportata dall’autoscala e dal carro aria, attivando il consueto protocollo di sicurezza previsto in caso di potenziale incendio in edifici sensibili. Giunti sul luogo, i Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche tecniche escludendo fin da subito la presenza di fiamme o principi d’incendio.

L’origine del fumo è stata ricondotta a un guasto tecnico dell’impianto di riscaldamento, in particolare alle caldaie della struttura.

Il malfunzionamento, pur generando una fuoriuscita di fumo visibile dall’esterno, non ha comportato pericoli per gli ospiti né per il personale dell’RSA.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, con il ripristino delle condizioni di sicurezza e l’affidamento dell’impianto ai tecnici competenti.

I vigili del fuoco ricordano l’importanza di segnalare tempestivamente ogni anomalia: la rapidità della chiamata ha permesso una verifica immediata e l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità.