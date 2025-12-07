Fratelli d’Italia Liguria ad Atreju: “Una squadra unita che ha messo in moto una Regione su sanità, autonomia e benessere dei cittadini”

Liguria. La delegazione di Fratelli d’Italia Liguria è intervenuta oggi all’evento nazionale di Atreju, la manifestazione politica e culturale che si svolge dal 6 al 14 dicembre nei Giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Giunta alla ventiseiesima edizione, l’iniziativa — intitolata “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta” — propone un ricco calendario di incontri, dibattiti e approfondimenti dedicati ai temi centrali dell’attualità politica, economica e sociale del Paese.

Tra i partecipanti l’assessore regionale turismo Luca Lombardi, che nel suo intervento ha sottolineato i dati positivi del turismo 2025, che confermano la crescita della Liguria come destinazione sempre più attrattiva e competitiva: “Le presenze turistiche continuano a registrare un andamento positivo, con circa 18 milioni di presenze da gennaio a settembre. È un segnale chiaro che le politiche di promozione e di destagionalizzazione stanno producendo risultati concreti”.

L’assessore ha poi ricordato gli investimenti per le staff house, pari a 120 milioni di euro, che rappresentano “una misura strutturale per sostenere il personale del comparto turistico e rispondere a una delle esigenze più sentite dal settore: la carenza di alloggi per i lavoratori stagionali”.

Altro tema centrale, il Patto del Lavoro nel Turismo, che nel 2025 dispone di 8,5 milioni di euro per incentivare occupazione e qualificazione professionale: “È uno strumento che ha dimostrato la sua efficacia negli anni, contribuendo a rendere più stabile e qualificata l’occupazione nel turismo ligure” ha spiegato Lombardi.

Infine, un richiamo alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’entroterra: La nostra Regione non è solo mare, ma un insieme di esperienze, borghi, cultura e natura che possono vivere tutto l’anno. L’obiettivo è continuare a far conoscere nuove mete e a costruire un turismo diffuso, capace di generare valore anche nei mesi di minore affluenza”.

La delegazione ligure ha ribadito la ferma coerenza tra l’azione riformatrice del Governo Meloni e l’amministrazione regionale. L’intervento di Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia ha sottolineato come “il movimento sia riuscito a trasformare le proprie “visioni in realtà”, restituendo all’Italia orgoglio e consapevolezza del proprio ruolo internazionale”.

Nel suo intervento, ripercorrendo la strada che ha portato il centrodestra alla vittoria elettorale e all’ inizio del mandato il 8 novembre 2024 dell’anno scorso, ha evidenziato “l’unità e la competenza della squadra ligure”, ringraziando Stefano Balleari, Presidente del Consiglio regionale; Lilli Lauro, vicepresidente del gruppo;Veronica Russo e Gianmarco Medusei. Accanto ci sono assessori di assoluto livello: Simona Ferro, vero punto di riferimento dell’amministrazione regionale, con un numero straordinario di deleghe che gestisce con competenza e concretezza; Luca Lombardi, Turismo, Marketing territoriale, Agenzia “In Liguria”, Ciclo delle acque; e naturalmente Massimo Nicolò, assessore alla Sanità, che guida uno dei comparti più delicati e centrali per la qualità della vita dei liguri.

Altrettanto importante é il ruolo di coordinamento regionale assicurato dall’onorevole Matteo Rosso e dai parlamentari Gianni Berrino e Maria Grazia Frijia che rappresentano un vero asse di collegamento con il Governo centrale, rafforzando l’efficacia della nostra azione amministrativa e istituzionale. Il nostro è un gruppo eterogeneo per competenze e ruoli ma straordinariamente compatto negli obiettivi: consiglieri e assessori che lavorano su ambiti diversi della macchina regionale, mettendo al servizio dei cittadini esperienza e serietà”.

“La nostra squadra – ha sottolineato con forza Invernizzi – ha lavorato e continua a lavorare con serietà per il futuro della Regione intesa come ente amministrativo e della Liguria, non per il consenso effimero. In poco più di un anno, il gruppo ha prodotto un’intensa attività legislativa (9 Proposte di legge e oltre 40 tra ordini del giorno, mozioni e interrogazioni), ma il focus è ora sulle sfide decisive. Siamo concentrati sulla Riforma della Sanità, che é perfettamente allineata al piano nazionale. Mira a migliorare strutturalmente la qualità delle cure e l’assistenza territoriale, avvicinando i servizi ai cittadini”.

“Altra voce importante é il Bilancio e Fisco. L’obiettivo – ha detto Invernizzi – è mantenere i conti solidi e, parallelamente, ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese liguri per incentivare crescita e sviluppo. Per quanto riguarda l’Autonomia Differenziata é stato definito un “passo storico”. Dopo l’intesa firmata, il progetto mira a rendere l’amministrazione più efficiente in settori chiave come infrastrutture, sanità e sviluppo economico. Fratelli d’Italia, in Liguria come nel resto d’Italia, non è solo un partito, ma una comunità che lavora per restituire alla nostra regione e al Paese intero la forza e la dignità che meritano. É vero: i sogni qui li abbiamo sempre avuti. Li abbiamo allora come oggi. Ma soprattutto siamo stati capaci di trasformarli in realtá lavorando per il bene della comunità”, ha concluso Rocco Invernizzi.