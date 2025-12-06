Fratelli d’Italia Alassio, rinnovato il consiglio direttivo

Alassio. Lo scorso 3 dicembre si è riunito il circolo alassino di Fratelli d’Italia per discutere e rinnovare i propri incarichi interni, tutti votati per acclamazione in un clima di partecipazione e piena condivisione degli obiettivi. Il nuovo direttivo del circolo sarà composto da: Igor Colombi, Silvio Esposito, Rita Maresca, Massimo Marino, Amarildo Mastroleo, Patrizia Nattero, Alfio Sciuto, Paolo Severi.

Confermato alla presidenza Massimo Marino, mentre assume la carica di vicepresidente Amarildo Mastroleo, storico componente del circolo. Roberto Crosetto, uno dei soci fondatori e sempre vicino alle vicende alassine, rimane presidente onorario. La comunicazione va all’avv. Igor Colombi, recentemente entrato in FDI.

Presenti alla riunione anche Rocco Invernizzi, consigliere comunale e regionale sempre molto attivo sul territorio, e l’avv. Franca Giannotta assessore comunale al Commercio Urbanistica, Edilizia Privata, Affari Legali, Protezione Civile e Patrimonio e consigliere della provincia di Savona.

Il Presidente Marino ha dichiarato: “ringrazio tutti i componenti del circolo per il rinnovo della fiducia. Ci attendono sfide importanti, sia a livello locale che nazionale, a partire dal referendum sulla separazione delle carriere per il quale auspichiamo una vittoria netta del SI. L’attività del circolo si concentrerà, nell’immediato, nel dare il massimo supporto per il referendum, ma non solo. Discuteremo delle iniziative che FDI intende promuovere a livello cittadino, con attenzione al commercio e alle iniziative turistiche della prossima stagione estiva. Un sincero grazie per la sua disponibilità anche al nuovo vicepresidente Mastroleo che mi affiancherà nelle attività politiche e organizzative del circolo”.