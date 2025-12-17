Formazione sull’autismo: ad Albenga primo incontro per docenti ed educatori del territorio

Albenga. Nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, si è svolto il primo corso di formazione rivolto a docenti ed educatori degli istituti scolastici del territorio, dai nidi d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Un Passo alla Volta Odv”, con il sostegno del Comune di Albenga, che ha finanziato il progetto.

La prima parte dell’appuntamento è stata dedicata a spiegare che cosa sia l’autismo e a fornire indicazioni utili per riconoscere alcuni segnali precoci, con l’obiettivo di permettere agli insegnanti di svolgere un ruolo di collegamento consapevole con le famiglie, favorendo così un eventuale percorso diagnostico il più tempestivo possibile.

Successivamente sono stati affrontati temi particolarmente delicati legati alla quotidianità scolastica: come riconoscere e gestire situazioni di difficoltà, come intervenire nei momenti critici e quale comunicazione risulti più efficace, anche in presenza di una maggiore sensibilità a stimoli come luce e rumore.

L’idea e l’organizzazione del ciclo di incontri nascono dall’associazione “Un Passo alla Volta Odv”, fondata quest’anno da quattro giovani – Alessia D’Annunzio e Pierfranco Piazza, Alessia Olivera e Davide Matera – con l’obiettivo di camminare accanto alle famiglie che vivono l’autismo ogni giorno.

Gli organizzatori dichiarano: “Un piccolo gesto, sì. Ma un gesto profondo, concreto, necessario. Grazie alla collaborazione con il Comune di Albenga, alla dottoressa Paola Bona e al dott. Ragazzini, abbiamo compiuto un passo importante verso il cambiamento che desideriamo vedere nella nostra comunità. Un passo alla volta, davvero. La grande partecipazione di insegnanti ed educatori ci dice una cosa chiara: c’è voglia di fare, di capire, di migliorare. Questa prima edizione non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di formazione più ampio. Con i giusti strumenti e le giuste competenze, ogni difficoltà può trasformarsi in una risorsa preziosa per tutti.

Si parte da chi ogni giorno cammina accanto ai bambini: i loro insegnanti, i loro educatori, ponte tra la scuola, le famiglie e il futuro dei più piccoli”.

Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuta anche l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Questa iniziativa è molto importante e ringraziamo l’associazione ‘Un Passo alla Volta’ per averla proposta e organizzata. Come Ente è fondamentale investire sulla formazione soprattutto per educatori e insegnanti che hanno un ruolo fondamentale e, grazie a corsi come questo, potranno acquisire nozioni e strumenti per strutturare una didattica corretta e consapevole. Ringrazio tutti per la partecipazione”.

L’elevata adesione conferma quanto la formazione rappresenti un’esigenza sentita e un investimento fondamentale per costruire una comunità più consapevole, preparata e inclusiva.

Il prossimo appuntamento sarà per il 16 gennaio.