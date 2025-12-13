Flag football, domani a Luceto l’atteso appuntamento col Xmas Bowl

Albisola Superiore. Natale per il football savonese è sinonimo di Xmas Bowl di casa Pirates, manifestazione che la franchigia porta avanti con orgoglio da 17 anni.

L’evento dalla scorsa edizione ha preso anche un’importante piega sociale, infatti, nonostante l’ingresso libero per godersi una lunga giornata di flag football, sarà comunque contornato da lotterie di beneficienza e possibilità di donazioni per l’associazione Insuperabili, molto presente nel nord-ovest garantendo ai ragazzi meno fortunati di partecipare ad eventi sportivi, utili sia per il sociale sia per permettere di giocare proprio a tutti.

Di anno in anno sono sempre più numerosi i team che vogliono partecipare all’evento natalizio nella west coast ligure, infatti quest’anno saranno ben 12 le squadre che si daranno battaglia appunto nel flag football, sport olimpico nel 2028 a Los Angeles.

Dieci team under 15, tre team under 13 e quattro team femminili, per un totale di 189 atlete e atleti.

Oltre ai padroni di casa dei Pirates troveremo anche Rams Milano, ⁠Marble Hearts Carrara, ⁠Predatori GdT, Bears Alessandria, ⁠Lanceri Novara, ⁠Gorillas Varese, Rebels Lugano, Aosr Team Falcons, Skorpions Varese.

Appuntamento quindi questa domenica 14 dicembre dalle 10 del mattino presso il Pirates Field di Luceto in Albisola Superiore, per assistere e scoprire un gioco dinamico che sta prendendo molto piede in Italia, per augurare un buon Natale ai tanti atleti partecipanti, ma soprattutto per fare ancora una volta del bene per i ragazzi di Insuperabili che saranno presenti sugli spalti.

