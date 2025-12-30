Fine vita, Arboscello (PD): “La consulta legittima il percorso della Regione Toscana. La Liguria si attivi per una legge garanzia di diritti e dignità”

Liguria. “La Corte Costituzionale ha sconfessato il Governo: la legge della Toscana sul fine vita non è illegittima. È un pronunciamento di grande rilievo che rilancia la battaglia su un tema delicatissimo che riguarda i diritti delle persone e delle loro famiglie”. Così il consigliere regionale PD Roberto Arboscello su fine vita.

“La decisione della Consulta ha riconosciuto come la legge Toscana rientri nelle competenze regionali in materia di tutela della salute, evidenziando come manchi ancora una disciplina nazionale organica sull’accesso al fine vita medicalmente assistito. La Corte è stata chiara: in assenza di una legge statale che regoli in modo uniforme sul territorio nazionale l’accesso alla procedura medicalizzata per il fine vita, le Regioni possono e devono intervenire per garantire percorsi certi, trasparenti e rispettosi della dignità delle persone. È una risposta netta a chi, come il Governo, continua a voltarsi dall’altra parte”.

“Anche la Regione Liguria ha il dovere di colmare questo vuoto normativo. Non possiamo lasciare cittadini e famiglie liguri soli, costretti a lungaggini, incertezze e disuguaglianze nell’accesso a un diritto che riguarda la libertà di scelta, la sofferenza e la dignità nel fine vita. Da tempo chiediamo che la nostra Regione si doti di una legge sul fine vita, sul modello di quella Toscana. Oggi non ci sono più alibi: la Consulta ha chiarito che questa strada è non solo possibile, ma legittima. Ora serve il coraggio politico di percorrerla”.