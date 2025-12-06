Finale-Vittori, ritorno amarcord? Filtra fiducia ma c’è ancora da attendere

Finale Ligure. Dopo la partenza di Halaj in direzione Loano, il Finale sta cercando un nuovo centravanti da mettere a disposizione di mister Diego Alessi. Secondo le ultime indiscrezioni di questi giorni, in cima alla lista dei desideri giallorossoblù c’è un nome che sa di “amarcord” in quel del Felice Borel: quello di Youri Vittori, attualmente in forza al Millesimo.

La possibilità del ritorno a Finale pare molto concreta: risulta, infatti, una trattativa molto ben avviata. Tuttavia mancano ancora alcuni dettagli: da quello che risulta, sembra che la società valbormidese voglia ragionare in entrata nel reparto offensivo prima di lasciar partire Vittori.

Un semaforo verde che al momento appare soltanto rimandato: dalle parti di Via Brunenghi c’è fiducia per chiudere la trattativa e riportare un attaccante che in giallorossoblù ha vissuto i momenti migliori della sua carriera tra Eccellenza e Serie D.