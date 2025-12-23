Finale, premiati i titolari di “Ciro & Gabriella” per i 60 di attività

Finale Ligure. Questa mattina (23 dicembre), il sindaco Angelo Berlangieri e l’amministrazione comunale di Finale Ligure hanno ricevuto Ciro e Gabriella per festeggiare insieme i 60 anni di attività.

“Ciro & Gabriella”, un punto di riferimento per il Borgo e non solo, sempre pronti ad accogliere con correttezza e cortesia.

Il loro punto vendita è specializzato nell’offrire prodotti unici per la cucina e la casa, oltre a creativi articoli da regalo.

“A nome di tutta la Città tanti auguri per questo importante traguardo e grazie per la profonda dedizione”, ha affermato il primo cittadino.