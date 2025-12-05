Finale, Pietra e Loano uniti all’insegna di “Ponente Vibes”: “Cultura ed eventi condivisi per la crescita turistica del territorio oltre i campanilismi”

Loano. Si è svolta ieri a Loano la conferenza stampa di presentazione degli eventi festivi di Ponente Vibes, il patto d’intesa fra i Comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano, e nell’occasione è stato stilato anche un primo bilancio dell’attività svolta nell’ambito del gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria “Nord Ovest Cultura”. Nel corso dell’incontro sono intervenuti i vice sindaci e delegati al turismo dei tre Comuni, rispettivamente Maura Firpo, Daniele Rembado e Gianluigi Bocchio, il coordinatore di Ponente Vibes e di “Nord Ovest Cultura” e Fabio Gallo con Cristiano Massaia, di “Monferrato On Stage”.

“Abbiamo finalmente dato il via a un’idea che quando nacque 20 anni fa risentiva, forse a causa di limiti tecnologici, di ancora qualche difficoltà – ha detto Gianluigi Bocchio – ma che si è dimostrata un’idea vincente perché non esiste nessun campanilismo, ma solo una voglia di coesione, integrazione e collaborazione”.

“La dimostrazione è stata questo interscambio culturale che è stato costruttivo e divertente – ha aggiunto Daniele Rembado – e ci ha fatto capire che finalmente siamo riusciti nel nostro principale intento, che era quello di far capire come nel nostro territorio si possa godere di grande cultura e di intrattenimento per tutto il periodo dell’anno per un turismo completo e sostenibile a 360 gradi”.

Maura Firpo ha affermato: “Come amministrazione finalese abbiamo puntato molto sulla cultura come germe di crescita del territorio, ed è stato naturale fare da collante per questa coesione fra territori che hanno un ricchissimo patrimonio, anche storico ed architettonico, che tutti insieme stiamo cercando di rivalutare”.

Cristiano Massaia di “Monferrato On Stage” ha ricordato che “fatti questi primi importantissimi passi, ed ottenuta finalmente questa unità territoriale, ora è il periodo della vera narrazione, di raccontare ovunque la storia, le peculiarità eno-gastronomiche e di abbattere metaforicamente questa montagna che divide due popoli da sempre uniti”.

Fabio Gallo ha sottolineato alcuni aspetti e risultati della comunicazione integrata ed extraterritoriale di Ponente Vibes e “Nord Ovest Cultura” che è stata destinata ad un ampio raggio di azione a livello regionale, extraregionale e nazionale: “L’attenzione da parte dei media è stata particolarmente focalizzata, come testimonia il monitoraggio sviluppato nei mesi da luglio ad oggi, ed ha incluso mezzi tradizionali e digitali. Ha avuto altresì un ottimo impatto social con oltre un centinaio di contenuti social pubblicati sugli account che raggruppano circa 15 mila follower. La carta stampata ha dedicato circa 100 articoli ed il web ha prodotto circa 200 link, oltre ai TG regionali e locali e le radio nazionali e locali che hanno dedicato ampio spazio ai progetti.”

Nel corso dei loro interventi, il rappresentante di ciascun Comune ha presentato i principali eventi del periodo festivo.

Di seguito i principali eventi realizzati.

Il 9 aprile, al Fuorisalone di Milano, durante la convention Finale 365, è stato presentato il progetto “Ponente Vibes”. Il 23 di giugno, presso la sede della Regione Piemonte a Torino, i vicesindaci di Loano e Finale Ligure Gianluigi Bocchio e Maura Firpo, insieme al presidente della Fondazione Mos Cristiano Massaia ed al coordinatore Fabio Gallo hanno illustrato al presidente della Regione e agli assessori e consiglieri regionali il progetto “Nord Ovest Cultura”. Il tutto poi sancito il 28 giugno a Moncalvo (At), con la presenza di vicesindaci e delegati, e le firme del sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri e di Cristiano Massaia.

La prima tappa di condivisione si è tenuta a Piea (AT) il 27 luglio, al festival Kaptura organizzato da Monferrato On Stage. Food e beverage sono stati realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentata nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferrato Rural Food. Alle tipicità piemontesi sono state dunque affiancate preparazioni liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, e abbinati i vini liguri, tra cui il Vermentino, super ospiti della serata Ligure in Piemonte. La visita è stata ricambiata il 13 Agosto a Ranzi, alla Sagra del Nostralino sul panoramico Colle della Madonnina dove gli stessi attori di Piea, guidati dal vicesindaco di Pietra Ligure Daniele Rembado, si sono riuniti in un summit.

Il 14 e il 15 agosto a Finale Ligure, nell’ambito del Finale Music Festival, il Piemonte si è affacciato in Liguria con vini e tipicità piemontesi protagonisti di una data del Ponente Vibes. La delegazione totalmente Monferrina presente era composta da una rappresentanza di “Monferrato On stage” unitamente a Consorzio del barbera e vini del Monferrato, Enoteca regionale dell’Albugnano, associazioni di produttori Monferrato Excellence e Consorzio di Cocconato riviera del Monferrato. In rappresentanza delle amministrazioni comunali di tutti i paesi coinvolti il vicesindaco di Finale Ligure Maura Firpo e il sindaco di Piea Alessandro Borgo hanno dato vita ad un simbolico scambio di eccellenze.

Il 7 settembre a Camerano Casasco (AT) presso il Parco Conte di Camerano prima dell’evento con Roby Facchinetti (già presente a Maggio al Finale Music Festival-Incontri con la Musica a Finalborgo), Cristiano Massaia (presidente di Fondazione Mos), Fabio Gallo (coordinatore di Ponente Vibes) che sovrintendono il progetto “Nord Ovest Cultura” e il vicesindaco Maura Firpo, hanno dato vita ad un incontro che ha analizzato i risultati di queste prime collaborazioni

Il 4 dicembre durante la conferenza stampa del 4 di dicembre nella sala consiliare di Loano è stato dato il via alla comunicazione congiunta degli eventi natalizi di Ponente Vibes, la presentazione dei calendari festivi dei singoli Comuni, l’illustrazione dei risultati ottenuti dalle collaborazioni del patto d’intesa e la discussione sui nuovi progetti legati a “Nord Ovest Cultura”, quindi di Ponente Vibes e di “Monferrato on Stage”.