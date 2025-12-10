Finale Ligure, nuova vita per il teatro Sivori: finanziamento da 1,2mln di euro

Si accorciano i tempi per il recupero del Teatro Sivori di Finale Ligure, situato sulla via Aurelia di fronte a Piazza Donatori di Sangue e intitolato all’unico allievo di Paganini, Camillo Sivori, che lo inaugurò nel 1856.

Il sindaco Angelo Berlangieri ha recentemente annunciato in Consiglio comunale un importante finanziamento da parte del Ministero della Cultura, pari a 1 milione e 200 mila euro.

Finale Ligure è uno dei soli due progetti liguri (l’altro a Genova) a essere stato finanziato dal Ministero in questa selezione. Le risorse saranno gestite direttamente dalla Soprintendenza con l’obiettivo di snellire le procedure autorizzative.

“Il finanziamento sarà utilizzato per la ristrutturazione della parte interna del teatro, inclusi gli impianti e il palco. L’ambizione dell’amministrazione finalese è iniziare i lavori nel 2026 e rendere il teatro accessibile al pubblico per le visite entro il 2027” ha spiegato il primo cittadino finalese.

Il Comune aveva già investito circa 700 mila euro negli anni scorsi per opere esterne e strutturali (rifacimento tetto, recupero palchetti e creazione di un’ala tecnica).

Il recupero del teatro è fondamentale per Finale Ligure, che necessita di una sala alternativa all’Auditorium di Santa Caterina. Si stima che, pur riducendo la capienza originale, il Sivori potrà ospitare circa 300 posti.

Il sindaco ha infine specificato che, “una volta completato questo lotto di lavori, si farà il punto per cercare ulteriori finanziamenti necessari al recupero totale della struttura”.