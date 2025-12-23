  • News24
Delibera

Finale Ligure, via libera al Piano Esecutivo di Gestione: “Subito operative le risorse del Bilancio previsionale”

Il sindaco Berlangieri e l'assessore Sericano: "Ente pienamente operativo già dal primo giorno del nuovo anno"

comune finale

Finale Ligure. Con delibera di Giunta del 19 dicembre, l’Amministrazione comunale di Finale Ligure ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio ’26/’28, documento di programmazione annuale che consente di “tradurre” in atti operativi le indicazioni contenute nel Bilancio di Previsione e nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvati nella precedente assemblea consiliare del 4 dicembre.

“Si tratta di un atto al quale tenevamo particolarmente – afferma il sindaco Angelo Berlangieri – Così facendo dotiamo l’ente di tutti gli strumenti finanziari a disposizione entro i termini di legge, per avere operativo il Comune già dal primo giorno dell’anno, con le opere pubbliche, garantire con regolarità tutti i servizi, di poter pianificare le strategie e di essere operativo in ogni ambito di intervento. Così facendo potremo porre in essere gli obbiettivi prefissati mettendo a disposizione dei cittadini un Comune efficace ed efficiente”.

Commenta l’assessore al Bilancio Valter Sericano: “Con l’approvazione del bilancio previsionale, anticipata rispetto ai termini consentiti come raramente avvenuto negli scorsi anni a Finale, la Giunta ha potuto dare l’approvazione di questo documento conseguente ampiamente entro i venti giorni previsti dalla legge”.

“Così facendo, il Comune ha potuto già dare le disposizioni operative ai responsabili dei servizi ai quali è attribuito il potere di gestione delle entrate e delle spese assegnate. E’ una sorta di impegno che la parte dirigenziale degli uffici trasmette a tutti gli organi dell’amministrazione pubblica al fine di mettere in pratica gli obbiettivi assegnati dalla parte politica secondo la sua visione”.

