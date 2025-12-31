Finale Ligure, i ringraziamenti dell’amministrazione al mondo del volontariato e alle Fondazioni

Finale Ligure. In occasione della conclusione dell’anno, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Finale Ligure, Luciana Di Mauro, unitamente al sindaco ed alla maggioranza, desidera esprimere “un sentito ringraziamento alle Fondazioni Pertica e Baracco, a tutte associazioni di volontariato rappresentate dalla Consulta del Volontariato e non, ai finalesi ed ai commercianti, per il prezioso impegno profuso nel corso dell’anno nelle attività a finalità solidale in favore delle persone più bisognose della comunità”.

“Anche quest’anno la Fondazione Pertica, attraverso il suo presidente Gino Soraggi e l’intero consiglio di amministrazione che ringrazio per la grande generosità, ha potuto perseguire le finalità previste nel proprio statuto ed elargire, in occasione del Natale, un consistente contributo ai bisognosi finalesi, frutto della rivalutazione del patrimonio e traguardando le volontà della famiglia Pertica, attiva da tempi antichissimi con i suoi intraprendenti capitani che iniziarono il commercio costiero di piccolo cabotaggio per passare negli anni alle grandi navi e al commercio verso il mondo”.

“La Fondazione Baracco, ente filantropico locale nato per volontà dell’anestesista Emilio Baracco con l’obiettivo di favorire la solidarietà sociale e la valorizzazione del patrimonio della comunità, persegue finalità di solidarietà sociale con particolare attenzione alle persone in difficoltà ed alla promozione culturale del patrimonio storico e artistico locale, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure. Al suo presidente, l’avvocato Andrea Calli, e al direttivo, rappresentato dalla dottoressa Federica Venturino e da Veronica Rembado, va la nostra riconoscenza per la disponibilità dimostrata fin dal primo giorno di mandato”.

“Così come va il nostro ringraziamento alla Consulta del Volontariato e al suo presidente Emanuele Gerardi, al presidente Avis, ingegner Franco Ripamonti, a tutte le associazioni di volontariato finalesi e ai loro volontari, che rappresentano un bene prezioso per la nostra comunità, e ai tanti finalesi che in più occasioni hanno aiutato il prossimo con infinita generosità”.

“Il contributo di ognuno di voi testimonia ancora una volta quanto la collaborazione tra istituzioni, enti e volontari sia fondamentale per garantire un sostegno concreto alle fasce più fragili della popolazione; solo grazie alla vostra straordinaria dedizione e sensibilità è stato possibile rafforzare la rete di supporto sociale del nostro territorio” conclude l’assessore Di Mauro.