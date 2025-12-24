Finale Ligure, gli impianti pubblicitari di proprietà comunale gestiti da Servizi di Riviera

A decorrere dall’anno 2026 il servizio d’uso degli impianti pubblicitari comunali a Finale Ligure, sarà gestito dalla società in house Servizi di Riviera SpA.
Gli utilizzatori dei suddetti impianti, già gestiti da AVIP Italia Srl, al fine di mantenere i messaggi pubblicitari esposti, sono invitati a prendere contatti con: Servizi di Riviera SpA – Via Calice n. 48 – 17024 Finale Ligure – email: info@servizidiriviera.it; Pec: servizidiriviera@legalmail.it – Telefono: 019 6816023.
Orario – Lunedì e Mercoledì: 8,30 – 12,30; pomeriggio: 14,30 – 17,00;
Martedì e Giovedì: 8,30 – 12,30;
Venerdì orario continuato: 8,30 – 14,00.
Più informazioni