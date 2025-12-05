Finale Ligure e l’Arma si mobilitano per AIL: tornano le “Stelle di Natale 2025”

Finale Ligure. L’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione “M.C. Ghione Daniele” di Finale Ligure – annuncia la distribuzione delle “Stelle di Natale AIL 2025”, iniziativa solidale a sostegno della ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma.

Le tradizionali piante natalizie saranno disponibili presso numerose attività del territorio. A Finale Ligure sarà possibile trovarle in: Ferramenta 4 Canti e Centro Chiavi, Profumerie Pons (Marina e Pia), Gioielleria Bragagni Valter, Ottica Ottobelli, Manu Finalborgo, Bar Vela (davanti alla caserma dei Carabinieri). A queste si aggiunge La Bottega del Pedro, in via Barrili 31.

Oltre alla distribuzione nei punti vendita, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri saranno presenti domenica 7 e lunedì 8 dicembre, davanti al Comune di Finale Ligure in via Pertica, dalle ore 11.00 alle 18.00, per offrire le stelle a chi desidera sostenere l’AIL e contribuire alla ricerca.

Un’occasione importante per il territorio per partecipare a una delle campagne solidali più sentite del periodo natalizio.