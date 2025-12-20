Finale, grande partecipazione al concerto di Natale degli studenti dell’Istituto “Aycardi-Ghiglieri”

Finale Ligure. Ha registrato un significativo successo di pubblico il Concerto di Natale svoltosi nella serata di giovedì 18 dicembre nella Basilica di San Biagio a Finalborgo, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Aycardi-Ghiglieri” di Finale Ligure.

Ad esibirsi è stata l’Orchestra Aycardi, composta dagli alunni delle classi prima, seconda e terza del corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado, affiancata dal coro formato dagli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie di Calice, Calvisio, Finalborgo, Finalmarina e Finalpia. Un progetto corale e inclusivo che ha unito diversi plessi scolastici del territorio in un’unica esperienza musicale condivisa.

Gli studenti sono stati seguiti dai docenti dei percorsi musicali: Chiara Gamba per il violino, Lara Tortarolo per la chitarra, Marco Bortoletti per il flauto e Riccardo Mitidieri per il pianoforte. La serata è stata diretta dal Maestro Marco Bortoletti, che ha guidato l’orchestra in un programma capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico presente, anche grazie alla presentazione accurata di ogni brano da parte del professor Carlo Vinotti, conduttore dell’evento.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un appuntamento natalizio molto partecipato, ma anche un’importante occasione per valorizzare il percorso musicale dell’Istituto “Aycardi-Ghiglieri”, confermando il ruolo centrale della scuola nella promozione della cultura musicale e nella crescita artistica dei giovani.

Il Vicesindaco di Finale Ligure con delega all’Istruzione, Maura Firpo, sottolinea il valore dell’iniziativa: “È stata una serata intensa ed emozionante, in cui i nostri studenti hanno dimostrato talento, impegno e grande maturità artistica. Il concerto è stato una dimostrazione

concreta dei frutti del lavoro quotidiano svolto dagli alunni e dagli insegnanti del corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “Aycardi-Ghiglieri”, un percorso che l’Amministrazione intende continuare a sostenere e valorizzare. In una Finale Ligure che si conferma sempre più città della musica, questo indirizzo di studi rappresenta un’eccellenza e un motivo di orgoglio per tutta la comunità. Un ringraziamento va a tutti i giovani coinvolti, ai docenti, alla Dirigente Scolastica dott.ssa Elisabetta Meloni e a don Lorenzo Cortesi per la

consueta e preziosa disponibilità ad accogliere eventi di grande valore educativo e culturale”.