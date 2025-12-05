Finale batte Bragno, Mondino “Usciti dal periodo buio da squadra vera. Aspettavo la mia chance, volevo giocarmela al massimo”

Finale Ligure. “Dopo un periodo buio durato un mesetto siamo riusciti a uscirne da squadra vera“. Così ha parlato il portiere Dominik Mondino dopo la vittoria del suo Finale contro il Bragno.

Un recupero fatto proprio dai finalesi che ora va a quota 15 punti e si tengono più distanti dalle zone pericolose: “Abbiamo lottato su ogni palla e fatto davvero 90 minuti da vera squadra. Siamo stati concreti e ci portiamo a casa tre punti importantissimi. Adesso testa subito a domenica“.

“Ero motivatissimo: aspettavo il mio momento da un po’, mi sono sempre allenato bene, sapevo che sarebbe arrivata la mia chance e volevo giocarmela al massimo, già anche in Coppa con l’Albisola – continua -. Ho aspettato e ora sono felice di aver fatto una buona prestazione, di essere rimasto sempre concentrato durante gli allenamenti per farmi trovare pronto in serate come questa”.

Il suo ritorno a Finale è stato dettato da forti motivazioni interne: “Per me giocare per la squadra del mio paese è qualcosa di speciale. Sento un forte attaccamento: rappresentare il paese dove vivo è importante. Quando è arrivata la chiamata del mister Alessi non ho esitato un minuto. Sono anche contento di aver ritrovato Massi Illiante: ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con lui in passato e ora sono felice di essere allenato da lui. Sicuramente Massi ha influito nella mia scelta di tornare qui”.

“La miglior parata di oggi? Per importanza sì, direi quella finale, vista la situazione del momento”, chiosa.