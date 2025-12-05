Fillea Cgil Savona pronta ad aderire allo sciopero generale del 12 dicembre: “Lavoro e sicurezza nella prossima Legge di Bilancio”

Savona. La Fillea Cgil di Savona comunica l’adesione allo sciopero generale per “cambiare la legge di Bilancio che peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro delle persone colpendo lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne”.

Spiegano dal sindacato: “Chiediamo lo stop al riarmo e investimenti su sanità, istruzione, non autosufficienza e politiche abitative e sociali e investimenti sul lavoro. L’indagine commissionata dalla Fillea Cgil nazionale all’istituto Cresme indica come il 32% del valore aggiunto nazionale dipenda da quello che succede nel settore che ruota attorno al bene casa. Il territorio savonese, ad esempio, ha avuto un particolare incremento a livello di cassa edile grazie al bonus del 110% e, successivamente al PNRR, grazie anche al cantiere del porto di Vado ligure, condizione che ha permesso di raggiungere picchi da oltre 4 mila iscritti alla cassa edile”.

“Le perplessità rimangono però sul futuro, in quanto senza un reale piano di sviluppo, con incentivi fiscali ed efficientamento energetico, risorse per edilizia scolastica e sanitaria, il settore è destinato a una decrescita. Un esempio su tutti quello che sta accadendo nel cantiere dell’Aurelia bis, che vede lavoratori senza stipendio di novembre e senza cassa edile pagata a dicembre (quindi senza tredicesima), consapevoli di dover passare un Natale senza liquidità, la cui unica speranza rimasta è di poter percepire lo stipendio di settembre da parte di Anas”.

Fillea Cgil Savona aderisce allo sciopero “per salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro, contrastare gli appalti non genuini e il subappalto a cascata, investire e tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro: da inizio anno, sono state ben 8 le vittime sul lavoro nella provincia di Savona.”