Fiera del Cappone a Cairo, mercatino dell’artigianato a Savona, ma anche concerti, spettacoli e feste natalizie: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La Fiera del Cappone a Cairo Montenotte ed il mercatino dell’artigianato nel centro di Savona. Sono soltanto du dei numerosi eventi che animeranno l’ultimo weekend prima del Natale 2025. Come sempre non mancheranno eventi per tutti i gusti e le età, ma anche le occasioni di shopping per fare anche gli ultimi regali natalizi. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono anche il confuoco a Varazze, i mercatini a Villanova D’Albenga, un pomeriggio di festa a Carcare, un concerto gospel a Garlenda e quello del jazzista Trovesi a Finale. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

FIERA DEL CAPPONE A CAIRO

Domenica 21 dicembre a Cairo Montenotte, dalle 8 alle 19, in corso Mazzini, Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera del cappone.

Per l’occasione ci sarà anche un mercatino dell’artigianato in piazza della Vittoria ed i negozi saranno aperti. L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO A SAVONA

La Città di Savona è pronta a vivere l’atmosfera delle feste con il Mercatino di Natale 2025 – “Artigianando on the road”, in programma sabato 20 dicembre nel cuore del centro cittadino.

L’iniziativa si svolgerà lungo Via Manzoni e in Piazza Sisto IV, trasformando le vie in un percorso ricco di colori, profumi e creatività. Protagonisti saranno gli artigiani e gli operatori del mercatino, con proposte originali, idee regalo uniche e prodotti realizzati a mano, perfetti per il periodo natalizio.

Il mercatino sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00, offrendo a cittadini e visitatori un’intera giornata dedicata allo shopping natalizio, alla convivialità e alla riscoperta del centro urbano come luogo di incontro e socialità.

L’evento è promosso dal Consorzio La Piazza, con il sostegno della Città di Savona, e rappresenta un’occasione per valorizzare il commercio locale e l’artigianato, contribuendo a rendere ancora più viva l’atmosfera natalizia in città.

CONFUOCO A VARAZZE

Anche nel 2025 Varazze rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del periodo natalizio. Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 10.30 in piazza Sant’Ambrogio, torna O Confögu (Il Confuoco), la tradizionale cerimonia medievale organizzata dall’Associazione Culturale U Campanin Russu, in collaborazione con la Confraternita di Nostra Signora Assunta, il Corteo Storico di Santa Caterina da Siena, l’A.S.D. Danzastudio Varazze di Giovanna Badano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

La storica manifestazione, promossa da una delle associazioni fondatrici della Consulta Ligure, vedrà la partecipazione delle Autorità cittadine e, per il Campanin Russu, dell’Abate del Popolo.

Il corteo in costume trecentesco partirà dall’Oratorio di N.S. Assunta, attraverserà via Malocello e piazza Beato Jacopo per giungere in piazza Sant’Ambrogio, dove si svolgerà il cuore della cerimonia.

Qui avranno luogo lo scambio degli auguri, i tradizionali mugugni, il discorso ufficiale dell’Abate del contado e del popolo, la risposta del Sindaco (Poestae) e il suggestivo rito propiziatorio dell’accensione del ceppo di alloro, dal cui fumo si trarranno gli auspici per l’anno nuovo. La cerimonia sarà animata dalle danze dell’A.S.D. Danzastudio Varazze e si concluderà con l’offerta ai presenti del pane spezzato, del pandolce e delle noci, secondo l’antica consuetudine.

Nel pomeriggio, come da tradizione, il programma proseguirà con il Natale Väzin, in programma alle ore 15.00 presso l’Oratorio di N.S. Assunta. Protagonisti saranno i bambini delle scuole dell’infanzia Guastavino e L’Isola che non c’è, con canti e poesie natalizie a cura dell’Associazione U Campanin Russu, in collaborazione con i responsabili dell’Oratorio e della Confraternita, per celebrare la nascita del Redentore in un clima di gioia, condivisione e fraternità.

Cittadini e visitatori sono calorosamente invitati a partecipare a questa storica manifestazione, che rappresenta un forte richiamo alle radici popolari e culturali della Liguria e un momento di incontro per tutta la comunità.

MERCATINI DI NATALE A VILLANOVA

Domenica 21 dicembre il centro storico di Villanova d’Albenga farà da scenario a una giornata dedicata alle festività natalizie, tra mercatini artigiani e iniziative pensate per le famiglie e i più piccoli.

A partire dalle ore 10.00, Via Garibaldi e Piazza Mazzini ospiteranno la mostra mercato di artigianato e hobbistica, che accompagnerà visitatori e residenti in un percorso tra creatività, tradizione e prodotti del territorio.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, da Piazza Mazzini prenderà il via la “Corsa dei Bambini Natale”. Al termine dell’iniziativa è prevista la premiazione di tutti i partecipanti, alla presenza di Babbo Natale e del suo elfo; i bambini potranno inoltre consegnare la tradizionale letterina.

Durante la giornata sarà attivo anche il servizio di trucca bimbi a tema natalizio.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Villanova d’Albenga con il sostegno di Regione Liguria e del Ministero del Turismo.

POMERIGGIO DI FESTA A CARCARE

Sabato 20 dicembre la Cittadella Natalizia Carcarese in piazza Genta vi invita a vivere un pomeriggio unico, pensato per sorprendere, emozionare e regalare ricordi indimenticabili a tutti i bambini!

Dalle ore 15 , Piazza Genta a Carcare si trasforma in un mondo incantato:

Pista di pattinaggio su ghiaccio, Truccabimbi scintillante e poi… Babbo Natale che arriverà con il sacco pieno di doni, pronto a regalarli a tutti i piccoli presenti!

..E la magia raddoppia: direttamente dal Polo Nord (e da Chi Non-so-dove!) arrivano gli ospiti più attesi:

Il Grinch & Cindy Lou!

Potrai pattinare con loro,ballare, fare foto e… attenzione!

..i primi 50 bambini che arriveranno al banchetto natalizio di Cindy Lou riceveranno un regalo del Grinch fatto a mano e consegnato dal Grinch in persona!

E non è finita qui…

Acquista nelle 12 casette il tuo regalo di Natale o gusta le specialità del villaggio:

riceverai subito un biglietto per la lotteria della Befana e potrai vincere un peluche gigante del Grinch!

PATTINA, GUSTA E REGALA: IL TUO NATALE PERFETTO È ALLA CITTADELLA NATALIZIA CARCARESE!

CONCERTO GOSPEL A GARLENDA

Sabato 20 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria a Garlenda, il Family Band Gospel Choir sarà protagonista del Concerto di Natale, regalando al pubblico una serata di grande musica, emozioni e auguri condivisi.

L’iniziativa è promossa dal Dopolavoro Ferroviario di Albenga, con il patrocinio del Comune di Garlenda, in collaborazione con la Parrocchia e la Pro Loco, e rappresenta un momento speciale di incontro per la comunità in vista delle festività natalizie.

Diretto da Sonia Carioli, il Family Band Gospel Choir è composto da circa trenta coristi uniti dalla passione per il Gospel, una musica carica di gioia e significato, capace di creare un legame profondo tra chi canta e chi ascolta.

Il repertorio spazia tra i migliori brani del Gospel contemporaneo afro-americano, con riferimenti ad artisti di fama internazionale come Kirk Franklin, Richard Smallwood, Donnie McClurkin e Israel Houghton, attraversando generi quali jazz, blues, R&B, rock, latin e funky.

Il coro fa inoltre parte dell’ITALIAN GOSPEL CHOIR®, la Nazionale che rappresenta l’Italia nella musica gospel, riunendo cori provenienti da tutto il territorio nazionale e protagonisti di concerti di alto livello artistico e istituzionale, in Italia e all’estero.

IL JAZZISTA TROVESI IN CONCERTO A FINALE

Domenica 21 Dicembre ci sarà un concerto straordinario, alle ore 16.30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo.

Protagonista sarà uno dei più importanti e famosi nomi del panorama jazz internazionale: Gianluigi Trovesi, che torna a Finale Ligure dopo 30 anni (quando fu ospite del Festival Jazz Italiano organizzato da alcuni membri della Società dei Concerti).

Trovesi è considerato un’icona del jazz in tutto il mondo, con riconoscimenti da riviste specializzate e collaborazioni con musicisti di fama mondiale, oltre ad aver ricevuto onorificenze dalla Repubblica Italiana e Francese.

Domenica 21 Dicembre il celebre jazzista sarà affiancato da un altro grandissimo artista di fama nazionale e internazionale: Marco Remondini, considerato uno dei massimi violoncellisti italiani ed europei, specializzato nel creare generi che uniscono il jazz alla musica elettronica e ad altre forme musicali.

Questo duo eccezionale ci presenterà l’ultimo CD pubblicato: “TroveRemo, alla ricerca di ciò che non esiste”. Il M° Trovesi si esibirà al clarinetto piccolo e al contralto; il M° Remondini al violoncello, elettronica e registrazioni.

Verremo immersi in diversi paesaggi sonori, dalla cultura popolare alla classica, dal rock al jazz, dal mito alla storia, dalla cronaca all’invenzione. Un viaggio alla ricerca di sé stessi. Un profumo sottile e sfuggevole, quasi impercettibile, sempre più lontano, fino a perdersi nel tempo e nella musica.

L’ingresso è LIBERO a OFFERTA, vista la portata dell’evento le PRENOTAZIONI SONO CONSIGLIATE, via Whatsapp al 3534639960.

Si conclude così la prima parte dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici) rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

I membri del Direttivo vi augurano un felice Natale, buone feste e vi ridanno appuntamento al 10 Gennaio 2026, con la ripresa del festival che proseguirà fino ad Aprile.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un weekend all’insegna della natura, della tradizione e della magia del Natale, con un tocco di tenerezza asinina. Asinolla, il parco natura di Pietra Ligure, è pronto ad accogliere grandi e piccini per il suo evento speciale pre-natalizio: “AsinOlla Christmas”.

Gli appuntamenti inizieranno sabato 20 dicembre. Alle ore 10:00 è previsto l’evento “FUN4KIDS”, seguito alle 14:30 da “LA GHIRLANDA DI NATALE”. La giornata si concluderà alle ore 16:00, orario in cui i partecipanti potranno preparare i biscotti di Natale destinati agli animali del parco.

Le attività proseguiranno domenica 21 dicembre. Alle ore 11:00 sarà il momento di “BABBO NATALE E LE SUE RENNE… VERSIONE ASININA”. Nel pomeriggio, alle 14:30, si terrà l’attività “L’ALBERO DI NATALE A COLORI”.

La chiusura degli eventi è prevista per le 16:00 con una passeggiata in compagnia di Santiago, il mini pony del parco. Inoltre, è sempre possibile fare merenda presso il parco Asinolla.

L’A.s.d. Asinolla si trova in via Piave, località Pian dell’Olio, a Pietra Ligure. Ricordiamo che sono sempre a disposizione lezioni e passeggiate a cavallo su prenotazione, accompagnati dal nostro staff, oltre al servizio-bar, per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 351.3351902 –

