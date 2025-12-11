Fezzanese perde nel recupero, Ponte: “Millesimo squadra fortissima, siamo in un periodo delicato”

Continua il periodo difficile della Fezzanese. Sulla carta la squadra da battere di questo campionato, la formazione allenata da Giulio Ponte ha vinto solo due delle ultime sette partite. Domenica è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, contro il Millesimo di Fabio Macchia. I giallorossi gongolano per un campionato strepitoso, i levantini invece devono rimettersi in sesto. Proprio il tecnico della Fezzanese ha commentato la gara nel post partita.

“Siamo in un periodo un po’ delicato per noi – afferma Ponte -, eravamo preparati molto bene e i ragazzi hanno dato tutto. Con qualche assenza e qualche acciacco, stavamo comunque realizzando un piccolo grande capolavoro contro una squadra fortissima come il Millesimo, che sappiamo essere molto ostica in casa per tanti motivi. Alla fine è andata così, all’ultimo minuto, ma accettiamo e andiamo avanti. Devo ammettere che abbiamo fatto una grande gara di squadra e di spirito, e il Millesimo ha fatto la sua, con grande personalità. Sapevamo che sarebbe stato così, e secondo me il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, ma questo è il calcio, va bene così”.

È ancora presto però per fare dei bilanci: “Siamo ancora nella fase di andata; probabilmente tra febbraio e marzo si inizieranno a delineare i valori di ogni squadra. È un bel campionato, lo sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stato equilibrato. Ci sono tante squadre che tendono a stare nella parte alta, e noi, come società retrocessa dalla Serie D, sappiamo che non è mai facile restare al vertice. Il nostro obiettivo è stare più in alto possibile, ma non necessariamente vincere”.

Quest’anno la Fezzanese ha provato ad attuare un cambio di rotta. La retrocessione è stata l’opportunità per ringiovanire la rosa, quindi è comprensibile una fase di difficoltà come questa. Ma in un campionato così incerto può sempre cambiare tutto. Dichiara infatti Ponte: “Siamo una squadra giovane, la società investe molto sui ragazzi e io sono un allenatore giovane: il lavoro è tanto. Al momento possiamo avere un piccolo calo, ma restiamo sempre in corsa. È bello vedere ogni domenica la possibilità di avvicinarsi alla testa della classifica o ai playoff e questo rende il campionato stimolante”.

Infine il tecnico a quasi metà campionato fa le carte di questa Eccellenza: “Per quanto riguarda le favorite, abbiamo affrontato praticamente tutte le squadre. In termini di complesso di giocatori e organizzazione, mi ha fatto grande impressione il Pietra Ligure, anche se siamo riusciti a batterla, e il Rivasamba: queste due squadre secondo me verranno fuori alla lunga. Il Millesimo, invece, è una realtà e un ambiente che probabilmente dirà la sua fino all’ultimo; non è mai facile giocare lì. Anche il Campomorone è un’altra squadra che rimarrà nella parte alta. Quindi, se devo scegliere, Rivasamba e Pietra mi hanno impressionato di più per la completezza e le caratteristiche richieste in un campionato d’Eccellenza”.