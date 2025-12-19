Festa degli Auguri del Lions Club Savona Torretta: solidarietà, comunità e service che continuano anche durante le festività

Savona. Si è svolta ieri sera a Savona la tradizionale Festa degli Auguri del Lions Club Savona Torretta, un appuntamento molto partecipato che ha saputo coniugare convivialità, spirito lionistico e attenzione concreta ai bisogni del territorio.

La serata ha visto la presenza di numerose autorità lionistiche, rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario ed economico, insieme ai soci del Club, ai Leo e ai Cuccioli (CUB), a testimonianza di un percorso di servizio che coinvolge tutte le generazioni.

Nel corso della Festa è stata organizzata una lotteria solidale, il cui ricavato è stato interamente devoluto ad AIAS Savona – Associazione Italiana Assistenza Spastici, realtà di riferimento sul territorio per l’assistenza e il sostegno alle persone con disabilità. Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti 1.045 euro, consegnati come erogazione liberale a sostegno delle attività del Centro “Claudio Bertolotto”.

Nel suo intervento, il presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa, ha sottolineato come l’impegno del Club non si esaurisca con la serata degli auguri: “Il Natale per noi non è solo un momento di festa, ma un tempo in cui il servizio diventa ancora più concreto. Il nostro Club non si ferma: già domani e lunedì saremo impegnati in un service condiviso con i Cuccioli Lions e i Leo per portare gli auguri di Natale e un segno di vicinanza agli ospiti dell’Hospice Rossello, della Cooperativa Il Faggio e della RSA Bagnasco”.

Durante la serata, il presidente ha inoltre voluto omaggiare i partecipanti con un piccolo presente solidale, un sacchetto dell’Orto Sociale “Tutti Giù per Terra” dell’Associazione “Guardami negli occhi”, trasformando anche il gesto degli auguri in un ulteriore service a favore di un progetto che promuove inclusione sociale, percorsi educativi e valorizzazione del lavoro attraverso la cura della terra, dedicati in particolare a bambini nello spettro autistico.

La Festa degli Auguri del Lions Club Savona Torretta si è così confermata non solo come un momento di incontro, ma come un’occasione per ribadire i valori del Lionismo e l’attenzione costante verso la comunità, con iniziative che proseguono anche durante le festività natalizie.