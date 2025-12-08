Millesimo marcia in testa, Facello: “Tanta roba. Somiglianze con la Cairese promossa in D? Qualcosa c’è”

Millesimo. Primi in classifica da soli, miglior difesa del campionato e imbattuti da fine ottobre. Continua il magic moment del Millesimo di Fabio Macchia che batte anche la Fezzanese con una prova di grande carattere.

Una partita che ha fatto elettrizzare anche un soddisfatto capitan Lorenzo Facello: “Abbiamo iniziato bene. Poi abbiamo preso gol su un’uscita che può capitare, ma siamo rimasti compatti e uniti, non abbiamo mai lasciato il campo a loro. Abbiamo giocato, trovato il pareggio e nel secondo tempo credo abbiamo espresso forse il livello più alto della stagione: abbiamo fatto una partita incredibile. Siamo lassù e volevamo rimanerci: abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande squadra. Loro l’hanno dimostrato, ma penso che abbiamo meritato di vincere. Partita dopo partita cercheremo di restare più in alto possibile“.

Youri Vittori è stato il giocatore che ha deciso la vittoria dei giallorossi in pieno recupero. Per l’attaccante potrebbe essere stata la sua ultima partita a Millesimo (ritorno al Finale all’orizzonte, ma per formalizzarlo il club vuole trovare nuove soluzioni offensive). Intanto Facello spende parole al miele per lui: “Ha segnato un gol stupendo, che si merita. È un grande giocatore, ha dato tantissimo al gruppo e in campo, e lo ringrazio“.

“Siamo super soddisfatti: da neopromossi essere a questo livello è davvero tanta roba. Lavoriamo per dare tutto quello che abbiamo, e i risultati ci stanno premiando – continua -. Siamo lì non per caso, perché lo dimostriamo settimana dopo settimana. È vero, siamo neopromossi, ma stiamo mostrando di essere forti e non ci stiamo fermando. Me lo aspettavo? Nessuno se lo aspettava, perché questo è un campionato di livello, con tante squadre attrezzate e molto forti. Però sapevamo il potenziale che avevamo tra le mani. Nessuno a inizio stagione pensa di essere primo, secondo o terzo al giro di boa: devi dare il massimo al 100% in ogni partita, poi i punti arrivano”.

Facello era stato tra i protagonisti della cavalcata che portò la Cairese a tornare in Serie D dopo 33 anni. Le vibes di quest’anno potrebbero portare a qualche somiglianza con quella storica stagione? “Sì, qualcosa c’è – ha risposto -. La qualità era alta allora e lo è anche quest’anno. Forse c’è stata qualche difficoltà in più l’anno di Cairo che abbiamo vinto i playoff. Come livello di squadra e di campionato un po’ di similitudini ci possono essere“.

E l’ambiente Millesimo è sempre più caldo: “Abbiamo chiuso la scorsa stagione più che infuocati, e siamo ripartiti con i piedi per terra, perché questa società non era mai stata in Eccellenza. Ora lavoriamo con umiltà ma anche con grande entusiasmo. E oggi, prima della partita, avete visto che spettacolo è venuto fuori. Continueremo su questa strada”.