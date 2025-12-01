  • News24
Simulazione formativa

Esercitazione all’ospedale di Albenga, in prima linea anche 36 studenti di Infermieristica

La Dottoressa Maura Tambuscio, direttore delle attività didattiche e professionalizzanti del corso di laurea del polo savonese, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all'organizzazione

STUDENTI INFERMIERI INTERPRETI DEI 22 PAZIENTI E RELATIVI PARENTI NELLA SIMULAZIONE IN SCALA REALE PRESSO IL P.O. DI ALBENGA
Un evento formativo di grande impatto e realismo si è svolto presso la Day Surgery del Presidio Ospedaliero (P.O.) di Albenga, coinvolgendo attivamente gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica del polo savonese. Si è trattato di una complessa esercitazione in scala reale sulla gestione di una maxiemergenza, frutto di un intenso lavoro preparatorio del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

L’iniziativa, che ha arruolato con entusiasmo 36 studenti, è stata promossa e gestita dall’SPP e mirava a simulare scenari critici, testando l’efficacia dei piani di emergenza (come il PEI – Piano di Emergenza Incendi e il PEVAC – Piano di evacuazione).

La Dottoressa Maura Tambuscio, Direttore delle attività didattiche e professionalizzanti del Corso di laurea in Infermieristica del polo savonese, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’organizzazione, sottolineando l’importanza di queste attività. “Quello che si è messo in atto è frutto di mesi di lavoro da parte dell’S.P.P. La preparazione, attraverso la redazione anticipata dei piani di emergenza, rende la risposta a eventi di questo tipo reale, gestibile e strutturata. Nulla va improvvisato,” ha dichiarato la Dott.ssa Tambuscio.

L’esercitazione di Albenga è stata preceduta da giorni di microsimulazioni propedeutiche tenutesi negli ospedali di Savona, Cairo Montenotte e Albenga, preparando operatori e futuri professionisti a lavorare in sinergia.Le simulazioni in scala reale offrono agli operatori l’opportunità unica di provare “dal vivo” cosa significhi lavorare in un gruppo multidisciplinare con una chiara catena di comando e ruoli ben definiti.

Gli studenti hanno partecipato in modo attivo, sperimentando la gestione di compiti specifici, e alcuni hanno interpretato il ruolo di “pazienti” e “parenti” per rendere lo scenario il più autentico possibile.

“Lo scopo è individuare, attraverso strumenti oggettivi, le eventuali criticità da cogliere come spunti di miglioramento. È proprio attraverso queste opportunità che si assicura una crescita professionale e personale e la sicurezza del paziente,” ha aggiunto la Dott.ssa Tambuscio.

Al termine dell’esercitazione, l’immancabile e fondamentale debriefing ha permesso di analizzare i comportamenti, le sensazioni e le prospettive future di miglioramento, massimizzando l’efficacia didattica dell’evento.

La Dott.ssa Tambuscio ha voluto menzionare e ringraziare in modo particolare i motori di questa complessa macchina organizzativa: Dottor Fabio Caocci, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale – S.P.P., per aver coinvolto gli studenti, riconoscendo il valore della simulazione e del role playing come strumenti di apprendimento; Dottoressa Roberta Lico, S.s.d – S.P.P., per la stesura del piano di esercitazione con “dettaglio, precisione e chiarezza”, e per la sua attenta verifica durante l’attuazione; Dottoressa Marina Marini, parte del S.P.P., che ha collaborato come osservatore e nella preparazione dei ruoli.

Un ringraziamento è stato esteso anche a tutti i componenti del S.P.P. (Martina, Stefania, Roberto, Maurizio e Davide), agli Enti esterni come i Vigili del Fuoco, sempre pronti a intervenire, e, naturalmente, agli studenti, il cui feedback è stato decisamente positivo (“rifarebbero tutto domani!”).

“Momenti di aggregazione come questi, seppure organizzati a scopo didattico, fanno bene al cuore e dimostrano che, unendo le nostre forze, si può ancora fare molto per rispondere alle criticità crescenti in tutto l’ambito sanitario,” ha concluso la Dott.ssa Tambuscio.

