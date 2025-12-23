Epilogo del Bragno, il sindaco ribatte alle accuse del mister Ferraro: “Il Comune ha sempre fatto la sua parte”

Cairo Montenotte. Sul ritiro della società calcistica del Bragno interviene il sindaco di Cairo Paolo Lambertini, che rispedisce al mittente le accuse mosse all’Amministrazione comunale dal mister biancoverde Flavio Ferraro.

“Sono davvero rammaricato dalle sue parole, credo che le responsabilità vadano cercate altrove e non in Comune – precisa il primo cittadino – Negli ultimi mesi sono stati spesi oltre 40 mila euro per la sistemazione del campo “Paolo Ponzo”, con la realizzazione di una nuova recinzione, la sistemazione della caldaia e delle porte. Ma non solo, come le altre società sportive che operano sul territorio, anche quella del Bragno ha sempre ricevuto il contributo annuale, e Cairo è l’unico Comune (o quasi) che eroga fondi per sostenere le associazioni del capoluogo e delle sue frazioni”.

“Spiace apprendere delle difficoltà che hanno portato alla decisione di ritirarsi dal campionato, resta il fatto che il campo è stato concesso tramite convenzione alla società, e non è certo il Comune a dover interferire sulle modalità di gestione. Come Amministrazione comunale abbiamo sempre sostenuto per il 70 per cento le spese delle utenze (gas, luce e acqua), quindi non credo di meritare le accuse del tecnico Ferraro che vuole, evidentemente, trovare un capro espiatorio per l’epilogo della società”.