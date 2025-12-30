Emergenza volontari a Sassello, la Croce Rossa lancia un appello alla cittadinanza: “Abbiamo bisogno di voi”

Sassello. È emergenza volontari alla Croce Rossa-Comitato di Sassello, che ha rivolto un messaggio importante “a tutta la cittadinanza, per comunicare una situazione di oggettiva difficoltà legata alla gestione del servizio di emergenza”.

Un allarme che segue quello lanciato anche dalla Croce Verde di Bardineto, che vive la medesima problematica.

Con l’attuale organico di volontari, a Sassello l’associazione “riesce a garantire la presenza dell’ambulanza per una media di circa 14 ore giornaliere, lasciando scoperte le restanti 10 ore”.

In questa fascia oraria il soccorso è garantito, solo se disponibili, dalle pubbliche assistenze limitrofe come la Croce Bianca di Giusvalla, Mioglia e Pontinvrea o le sedi della Croce Rossa di Stella e Urbe, sotto il coordinamento del 118. Ma tale dinamica comporta tempi di intervento stimati tra i 20 e i 30 minuti, che possono allungarsi notevolmente per tutte le chiamate che giungono da zone fuori dal centro paese.

Ad oggi la struttura della Croce Rossa di Sassello conta un totale di 30 volontari operativi in ambulanza, di cui 22 sono dedicati esclusivamente alle urgenze e 8 ai servizi non urgenti, come le dimissioni, le dialisi e le visite programmate.

Proprio per questo motivo, il Comitato ha voluto sensibilizzare la comunità ricordando che “la Croce Rossa è un bene che appartiene a tutti e deve essere messa nelle condizioni di aiutare ogni singolo cittadino. Dedicare il proprio tempo al volontariato significa, in fondo, dedicare tempo a sé stessi e alla propria sicurezza”.

Per invertire questa tendenza e rinforzare le fila dei soccorritori, è stato organizzato un nuovo corso di formazione per volontari di Croce Rossa che inizierà il prossimo 12 gennaio, alle 20, presso la sede di Sassello: al corso può partecipare chiunque abbia compiuto 14 anni e l’iscrizione può essere effettuata online, tramite il portale nazionale GAIA, oppure presentandosi direttamente presso la sede.

L’appello si chiude con un forte invito alla collaborazione: “Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma abbiamo bisogno anche di voi”.

Una situazione, come detto inizialmente, molto simile a quella vissuta dalla Croce Verde di Bardineto, dove si teme addirittura il rischio chiusura proprio per la mancanza di militi: il tema è stato anche oggetto di un’assemblea pubblica, convocata nei mesi scorsi dal sindaco Mario Basso.