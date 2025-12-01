  • News24
Emergenza lupi nell’albenganese, tra avvistamenti e stragi di animali: “Situazione insostenibile”. L’assessore Vannucci: “Regione deve intervenire” fotogallery

L’allevatore Lomanto: “Attacchi sempre più frequenti, sono micidiali”. L’amministratore albenganese: “Di questo passo rischiamo che succeda qualcosa di grave”

Albenga. Un lupo in pieno giorno che attraversa la strada trafficata in viale Martiri della Foce ad Albenga. Il video, pubblicato lo scorso 28 novembre da IVG, non è stato solo un filmato virale, ma il campanello d’allarme che ha svelato una problematica da tempo latente e che nell’ultimo periodo sarebbe notevolmente peggiorata.

La presenza dei lupi nel comprensorio albenganese, come testimoniato dalla frequenza degli avvistamenti, che ormai sembrano essere all’ordine del giorno, sta infatti assumendo i connotati di una vera e propria emergenza.

Soltanto nelle ultime 48 ore si contano, infatti: due esemplari visti questa mattina (1 dicembre) a Villanova d’Albenga, altri due avvistati ieri (30 novembre) sulle sponde del fiume Centa, ad Albenga, e un esemplare in pieno centro a Leca d’Albenga, solo un paio di sere fa.

A pagare il prezzo più alto sono gli allevatori, tra cui Aldo Lomanto, titolare dell’azienda agricola “I Formaggi del Boschetto” a Bastia d’Albenga, che alleva centinaia di animali.

Il suo racconto è drammatico e delinea alla perfezione la problematica: “La situazione è tragica, – ha dichiarato ai microfoni di IVG. – solo pochi giorni fa mi hanno ucciso 12 pecore. Ormai non dormo più la notte, sto vigile in attesa di sentir abbaiare i cani per precipitarmi fuori a proteggere gli animali”.

E, secondo lui, il problema non è risolvibile con semplici precauzioni: “Qualcuno suggerirà cani e recinzioni, ma come si può immaginare che non ci abbiamo già pensato? È tutto inutile, sono micidiali. Attaccano in branco e in modo sempre più ingegnoso, usando tattiche incredibili come attirare i cani per allontanarli dal recinto o correre intorno al gregge spaventandolo per far cedere la recinzione”.

Mi hanno sbranato tantissimi animali e così anche a tanti colleghi che sento quotidianamente: non attaccano solo pecore e capre, ma anche asini, cavalli, vitelli e cani. È una leggenda quella secondo cui prendono di mira solo specie di piccole dimensioni o animali vecchi e malati, posso garantire che è il contrario: prendono di mira principalmente gli animali più sani e forti”.

“Purtroppo tanti, forse a causa dei cartoni animati e di film fiabeschi sui lupi, si sono fatti un’idea distorta di quella che è invece la realtà. Il lupo ha sempre meno paura dell’uomo e continua a spingere sempre di più. La situazione è insostenibile, facciamo un appello alle istituzioni. Così non si può andare avanti: urgono provvedimenti”, ha concluso l’allevatore.

Ed il suo appello è stato immediatamente raccolto e rilanciato dall’assessore ingauno alla Sicurezza Mauro Vannucci, che aveva già segnalato il problema all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana mesi fa: “Rinnovo il mio appello alla Regione, che è competente in materia, – ha spiegato Vannucci a IVG. – Aumentano gli avvistamenti, le segnalazioni e gli attacchi, e di conseguenza cresce anche la nostra preoccupazione. Rischiamo davvero che possa succedere qualcosa di grave”.

“Purtroppo capisco anche le difficoltà normative tra divieti e tutele, ma si dovrebbe studiare una strategia per far sì che lupi e cinghiali, sempre più spesso spinti dalla fame, possano essere contenuti sulle montagne, nel loro habitat naturale, evitando che si spingano fino ai centri urbani. Come Comune siamo disponibili a collaborare con la Regione, ma urge davvero un intervento”.

