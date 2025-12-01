Albenga. Un lupo in pieno giorno che attraversa la strada trafficata in viale Martiri della Foce ad Albenga. Il video, pubblicato lo scorso 28 novembre da IVG, non è stato solo un filmato virale, ma il campanello d’allarme che ha svelato una problematica da tempo latente e che nell’ultimo periodo sarebbe notevolmente peggiorata.

La presenza dei lupi nel comprensorio albenganese, come testimoniato dalla frequenza degli avvistamenti, che ormai sembrano essere all’ordine del giorno, sta infatti assumendo i connotati di una vera e propria emergenza.

Soltanto nelle ultime 48 ore si contano, infatti: due esemplari visti questa mattina (1 dicembre) a Villanova d’Albenga, altri due avvistati ieri (30 novembre) sulle sponde del fiume Centa, ad Albenga, e un esemplare in pieno centro a Leca d’Albenga, solo un paio di sere fa.

A pagare il prezzo più alto sono gli allevatori, tra cui Aldo Lomanto, titolare dell’azienda agricola “I Formaggi del Boschetto” a Bastia d’Albenga, che alleva centinaia di animali.

guarda tutte le foto 9



Un lupo ad Albenga

Il suo racconto è drammatico e delinea alla perfezione la problematica: “La situazione è tragica, – ha dichiarato ai microfoni di IVG. – solo pochi giorni fa mi hanno ucciso 12 pecore. Ormai non dormo più la notte, sto vigile in attesa di sentir abbaiare i cani per precipitarmi fuori a proteggere gli animali”.

E, secondo lui, il problema non è risolvibile con semplici precauzioni: “Qualcuno suggerirà cani e recinzioni, ma come si può immaginare che non ci abbiamo già pensato? È tutto inutile, sono micidiali. Attaccano in branco e in modo sempre più ingegnoso, usando tattiche incredibili come attirare i cani per allontanarli dal recinto o correre intorno al gregge spaventandolo per far cedere la recinzione”.

“Mi hanno sbranato tantissimi animali e così anche a tanti colleghi che sento quotidianamente: non attaccano solo pecore e capre, ma anche asini, cavalli, vitelli e cani. È una leggenda quella secondo cui prendono di mira solo specie di piccole dimensioni o animali vecchi e malati, posso garantire che è il contrario: prendono di mira principalmente gli animali più sani e forti”.

“Purtroppo tanti, forse a causa dei cartoni animati e di film fiabeschi sui lupi, si sono fatti un’idea distorta di quella che è invece la realtà. Il lupo ha sempre meno paura dell’uomo e continua a spingere sempre di più. La situazione è insostenibile, facciamo un appello alle istituzioni. Così non si può andare avanti: urgono provvedimenti”, ha concluso l’allevatore.

Ed il suo appello è stato immediatamente raccolto e rilanciato dall’assessore ingauno alla Sicurezza Mauro Vannucci, che aveva già segnalato il problema all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana mesi fa: “Rinnovo il mio appello alla Regione, che è competente in materia, – ha spiegato Vannucci a IVG. – Aumentano gli avvistamenti, le segnalazioni e gli attacchi, e di conseguenza cresce anche la nostra preoccupazione. Rischiamo davvero che possa succedere qualcosa di grave”.

“Purtroppo capisco anche le difficoltà normative tra divieti e tutele, ma si dovrebbe studiare una strategia per far sì che lupi e cinghiali, sempre più spesso spinti dalla fame, possano essere contenuti sulle montagne, nel loro habitat naturale, evitando che si spingano fino ai centri urbani. Come Comune siamo disponibili a collaborare con la Regione, ma urge davvero un intervento”.