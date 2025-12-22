Emendamento alla Legge Regionale 24/2009, soddisfazione del Consorzio FOR: “Traguardo storico”

Finale Ligure. Il Consorzio Finale Outdoor Region accoglie con grande soddisfazione l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Regionale della Liguria, dell’Emendamento alla Legge Regionale 24/2009.

Si tratta di un traguardo storico che rappresenta anche il riconoscimento di un percorso di lungo periodo: il risultato, almeno in parte, è frutto del costante lavoro di sensibilizzazione e confronto che il Consorzio ha portato avanti negli anni nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a tutti i livelli istituzionali.

Fin dalla sua nascita, nel 2019, il Consorzio Finale Outdoor Region ha posto al centro della propria visione il tema della sostenibilità economica della rete sentieristica, promuovendo un modello di raccolta fondi generato dall’economia locale per coprire i costi legati alla manutenzione dei sentieri. Un principio che ha trovato concreta applicazione con il lancio del progetto FOR YOU CARD, oggi riferimento nazionale per il finanziamento virtuoso dei territori outdoor.

Rendere strutturale il principio di una raccolta fondi dall’utenza è senza dubbio un grande passo, oltre che una definitiva presa di coscienza da parte di Regione Liguria di il prodotto turistico Outdoor è presente in tutte le proprie province che ha ancora tanto potenziale che può essere messo a valore, trasformando e arricchendo l’economia turistica regionale.

Ora la sfida sarà quella di costruire una struttura che possa muoversi rispettando anche i ritmi, la velocità e l’evoluzione del mercato e dell’utenza, partendo dalla consapevolezza che il know-how necessario per sviluppare e gestire questo modello esiste già ed è profondamente radicato nei territori, grazie al lavoro di chi, da anni, opera quotidianamente per rendere l’outdoor ligure un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.