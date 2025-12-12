Eletto il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Finale Outdoor Region: Ugo Frascherelli eletto presidente

Finale Ligure. Dopo le elezioni del 27 novembre per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Finale Outdoor Region impresa sociale (realtà che oggi riunisce oltre 300 operatori del comprensorio outdoor finalese) si è riunito ieri per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà guidato da Ugo Frascherelli, già sindaco della Città di Finale Ligure, che assume la presidenza del Consorzio.

Accanto a lui entrano nel direttivo alcune nuove figure chiamate a dare continuità e nuovo slancio al progetto: Danilo Basso, Luca Bondi e Milena Poliani.

Sono stati invece confermati diversi membri del precedente CdA: Pietro Accame, Alessandro Balestrino, David D’Allara, Stefano Tortarolo e Gianluca Viglizzo, che dopo due mandati come presidente continuerà comunque a far parte del gruppo di lavoro anche nei prossimi anni.

Nato nel 2019, il Consorzio Finale Outdoor Region è una realtà unica nel panorama ligure: un’iniziativa privata che collabora quotidianamente con le amministrazioni locali per sviluppare, tutelare e promuovere il territorio e il prodotto outdoor del Finalese.

Il Consorzio gestisce i punti informativi turistici di Finale Ligure e Pietra Ligure, ha dato vita e coordina le Outdoor Base, infopoint specializzati nel turismo attivo, e supporta l’organizzazione di alcuni dei principali eventi sportivi del territorio, tra cui la UCI Enduro World Cup, in collaborazione con i Comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure, e il BGravel, in sinergia con il Comune di Bardineto, oltre a numerose attività ed eventi dedicati agli sport e turismo outdoor.

Nel 2021 il Consorzio ha inoltre dato vita al progetto FOR YOU CARD, oggi strumento fondamentale per il finanziamento della manutenzione dei sentieri e delle falesie di arrampicata del territorio, e gestisce e coordina il personale addetto a tale manutenzione.

Gianluca Viglizzo, presidente uscente: “Sono stati anni intensi, ricchi di sfide e di risultati che abbiamo raggiunto grazie al lavoro di squadra e al contributo di tanti operatori dell’Outdoor Region. Il Consorzio è cresciuto in modo costante, diventando un punto di riferimento per il turismo outdoor del nostro territorio e non solo. Sono orgoglioso del percorso fatto, consapevole di quanto ci sia ancora da fare e felice di poter continuare a dare il mio contributo all’interno del nuovo CDA. Ringrazio tutti per la fiducia e auguro al nuovo presidente e al nuovo consiglio di proseguire con entusiasmo e visione questo cammino che guarda allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle nostre eccellenze.”

Ugo Frascherelli, nuovo presidente del Consorzio FOR: “Accolgo con grande senso di responsabilità e gratitudine questo incarico. Il Consorzio Finale Outdoor Region, che ho visto nascere in qualità di Ssndaco come evoluzione del Club di Prodotto Finale Ligure Bike Hotels e successivamente dell’associazione Finale Outdoor Resort, rappresenta oggi una realtà fondamentale per il futuro turistico ed economico del nostro territorio. L’obiettivo sarà consolidare quanto costruito finora e continuare a investire sull’identità outdoor del finalese, rafforzando la collaborazione tra operatori, istituzioni e comunità. Sono convinto che, lavorando insieme, potremo affrontare le nuove sfide e aprire ulteriori opportunità di sviluppo, mantenendo sempre al centro la qualità dell’accoglienza, la tutela del territorio e l’innovazione in un settore turistico, quello dell’outdoor, che ci vede leader a livello nazionale e internazionale.”