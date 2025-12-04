  • News24
Eduscopio 2025, il liceo Grassi al primo posto per le Scienze Applicate

"Rileviamo anche il terzo piazzamento del liceo scientifico tradizionale"

Liceo scientifico Grassi Savona

Savona. Il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona commenta l’ottimo risultato ottenuto nell’edizione 2025 di Eduscopio, la classifica delle scuole superiori redatta da Fondazione Agnelli: nel report di quest’anno, infatti, l’istituto savonese è primo al primo posto in provincia per l’indirizzo delle Scienze Applicate.

“Oltre a essere l’unico liceo di questo tipo in provincia, rispetto ad altri licei analoghi si colloca al primo posto con il 78% di immatricolati che superano il 1 anno contro il 67% delle scuole dello stesso indirizzo; si distingue poi per indice di valutazione( 72,78%) e media dei voti ( 26,1) e anche per tassi d’iscrizione elevati rispetto ad un numero molto basso di abbandoni”, spiegano dalla scuola”.

“La preparazione offerta dal liceo è ampia, completa e offre agli studenti una vasta scelta di studi successivi alla maturità anche in Università ( Trento, Bologna, Firenze) non presenti nella ricerca della Fondazione Agnelli (che rileva gli immatricolati di Unige, Unito e UniMi)”.

“Infine, rileviamo anche il terzo piazzamento del liceo scientifico tradizionale, che ha pari percentuali di immatricolati che superano il primo anno (79%) della media delle scuole dello stesso indirizzo in Regione e un numero maggiore di iscritti negli atenei tecnicoscientifici rispetto ad altri licei dello stesso indirizzo”.

